Банк "Открытие" принял участие в съезде "Опоры России"

Заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова выступила на Х съезде организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", который прошел в Москве 25–26 марта.
В съезде приняли участие министр экономического развития РФ Максим Решетников, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, президент "ОПОРА РОССИИ" Александр Калинин, а также представители компаний и финансовых институтов.
В рамках съезда состоялось пленарное заседание, посвященное теме новой регуляторики для малого и среднего бизнеса, а также мерам государственной поддержки предпринимателей, пострадавших от пандемии. Банк "Открытие" представил тему цифровизации бизнеса: цифровой индекс и чек-ап бизнеса. Особое внимание Надия Черкасова уделила повышению цифровых навыков предпринимателей по пяти направлениям: каналы передачи и хранения информации, интернет-продажи, информационная безопасность, интеграция в бизнес цифровых технологий и цифровое обучение.
"Цифровая трансформация сейчас происходит во всех областях бизнеса. Наш многолетний партнер — банк "Открытие" — является одним из лидеров в направлении цифровизации. "ОПОРА РОССИИ" поддерживает все цифровые проекты банка. Кроме того, важным направлением совместной работы является повышение доступности кредитных ресурсов для малого и среднего бизнеса, а также разработка и внедрение иных программ поддержки. Банк "Открытие" заинтересован в расширении программ, направленных на льготное инвестиционное кредитование малого бизнеса, и что более важно, заинтересован в росте бизнеса своих клиентов", — заявил Александр Калинин.
"92% предпринимателей в России считают, что цифровизация дает преимущества их компании, малый бизнес видит в ней возможности для развития. Один из барьеров на пути освоения технологий — это отсутствие у компаний средств на цифровую модернизацию. И у предпринимателей есть ожидания, что в этом вопросе они могут рассчитывать на поддержку государства", — отметила Надия Черкасова.
Мерам государственной поддержки в разгар пандемии была посвящена отдельная тема пленарного заседания. Банк "Открытие" стал одним из активных участников программ господдержки для предпринимателей. Портфель кредитов, выданных компаниям малого и среднего бизнеса в рамках таких программ по итогам 2020 года составил 52 млрд рублей — на них приходится 35% всего портфеля МСБ банка.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.