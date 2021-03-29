Банк "Открытие" принял участие в съезде "Опоры России"

Заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова выступила на Х съезде организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", который прошел в Москве 25–26 марта.

В съезде приняли участие министр экономического развития РФ Максим Решетников, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, президент "ОПОРА РОССИИ" Александр Калинин, а также представители компаний и финансовых институтов.

В рамках съезда состоялось пленарное заседание, посвященное теме новой регуляторики для малого и среднего бизнеса, а также мерам государственной поддержки предпринимателей, пострадавших от пандемии. Банк "Открытие" представил тему цифровизации бизнеса: цифровой индекс и чек-ап бизнеса. Особое внимание Надия Черкасова уделила повышению цифровых навыков предпринимателей по пяти направлениям: каналы передачи и хранения информации, интернет-продажи, информационная безопасность, интеграция в бизнес цифровых технологий и цифровое обучение.

"Цифровая трансформация сейчас происходит во всех областях бизнеса. Наш многолетний партнер — банк "Открытие" — является одним из лидеров в направлении цифровизации. "ОПОРА РОССИИ" поддерживает все цифровые проекты банка. Кроме того, важным направлением совместной работы является повышение доступности кредитных ресурсов для малого и среднего бизнеса, а также разработка и внедрение иных программ поддержки. Банк "Открытие" заинтересован в расширении программ, направленных на льготное инвестиционное кредитование малого бизнеса, и что более важно, заинтересован в росте бизнеса своих клиентов", — заявил Александр Калинин.

"92% предпринимателей в России считают, что цифровизация дает преимущества их компании, малый бизнес видит в ней возможности для развития. Один из барьеров на пути освоения технологий — это отсутствие у компаний средств на цифровую модернизацию. И у предпринимателей есть ожидания, что в этом вопросе они могут рассчитывать на поддержку государства", — отметила Надия Черкасова.

Мерам государственной поддержки в разгар пандемии была посвящена отдельная тема пленарного заседания. Банк "Открытие" стал одним из активных участников программ господдержки для предпринимателей. Портфель кредитов, выданных компаниям малого и среднего бизнеса в рамках таких программ по итогам 2020 года составил 52 млрд рублей — на них приходится 35% всего портфеля МСБ банка.