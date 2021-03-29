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ВТБ первым из российских банков переходит на новый подход к оценке операционного риска

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня ВТБ получил согласование Банка России на досрочный переход с 1 апреля 2021 года на новый подход (Standardized Measurement Approach — SMA) по расчету капитала под операционный риск в соответствии с рекомендациями Базеля 3,5. Новый подход позволяет рассчитывать величину капитала, необходимого для покрытия операционного риска, на основе статистики внутренних потерь.

Прежний "упрощенный" подход был основан только на показателях валовых доходов банка и не учитывал качество системы управления рисками. Снижение потерь от операционного риска напрямую не приводило к снижению требований к капиталу. Новый подход позволяет снизить нагрузку на капитал в случае, если у банка выстроены эффективные процессы управления риском. При выборе данного подхода банк должен соответствовать следующим требованиям: наблюдательные и исполнительные органы участвуют в контроле политики управления операционным риском, создана эффективная система управления рисками, банк располагает достаточными ресурсами и технологическими возможностями для применения выбранной методики.

К моменту выхода в 2020 году новых требований Банка России к процедурам управления операционным риском в кредитных организациях в банке ВТБ уже была построена и функционировала довольно зрелая система управления операционным риском. Был выстроен процесс сбора данных о потерях, на регулярной основе проводилась самооценка подверженности операционному риску, а также были внедрены инструменты сценарного анализа и КИРы (ключевые индикаторы риска). Кроме того, была запущена автоматизированная платформа управления операционными рисками, сформированы специализированные службы и коллегиальные органы, в компетенции которых находятся вопросы управления операционными рисками. Например, в банке работает система риск-координаторов, которые являются центрами компетенции по операционным рискам в бизнес-подразделениях.

Член правления банка ВТБ Максим Кондратенко прокомментировал: "Проделанная ранее банком работа в части совершенствования системы управления операционным риском позволила привести ее в соответствие с новыми требованиями регулятора в кратчайшие сроки и первым среди российских банков перейти на более "продвинутый" подход. В каком-то смысле мы даже опередили наших европейских коллег, так как в России внедрение норм Базеля 3,5 в отношении операционного риска (SMA) идет быстрее, чем в Европе. Банк России создал для этого все условия, подготовил и утвердил соответствующие нормативные документы в сжатые сроки. ВТБ также принимал активное участие в работе экспертной группы при Банке России по внедрению SMA-подхода. Ожидаем, что применение нового подхода позволит нам значимо снизить объем капитала, выделяемого на покрытие потерь от реализации операционного риска".

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