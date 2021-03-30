В Тольятти кладовщик организации перевела мошенникам более 212 тыс. рублей

В Тольятти 44-летняя местная жительница, являясь кладовщиком одного из обществ с ограниченной ответственностью, перевела мошенникам свыше 212,4 тыс. рублей.

По ее словам, в ночное время она получила звонок с абонентского номера, зарегистрированного в Москве. После чего, поверив собеседнику, который представлялся сотрудником службы безопасности одного из банков, через банкомат, который работает круглосуточно, сделала переводы на указанный "банкиром" расчетный счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело.