16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной игорной деятельности Экс-начальник сызранской полиции предстанет перед судом В Самаре мошенники продали арендованную квартиру В Тольятти кладовщик организации перевела мошенникам более 212 тыс. рублей Пьяный самарец совершил нападение на работницу часовни в Кемерово

Преступления Происшествия

В Тольятти кладовщик организации перевела мошенникам более 212 тыс. рублей

ТОЛЬЯТТИ. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти 44-летняя местная жительница, являясь кладовщиком одного из обществ с ограниченной ответственностью, перевела мошенникам свыше 212,4 тыс. рублей.

По ее словам, в ночное время она получила звонок с абонентского номера, зарегистрированного в Москве. После чего, поверив собеседнику, который представлялся сотрудником службы безопасности одного из банков, через банкомат, который работает круглосуточно, сделала переводы на указанный "банкиром" расчетный счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4