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Преступления Происшествия

В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной игорной деятельности

ТОЛЬЯТТИ. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Из материалов уголовного дела следует, что тольяттинка, осуществила незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" в арендуемой ей жилой квартире.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств преступления.

Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой района на контроль.

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