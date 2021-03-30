В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту организации незаконной игорной деятельности

В Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Из материалов уголовного дела следует, что тольяттинка, осуществила незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" в арендуемой ей жилой квартире.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств преступления.

Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой района на контроль.