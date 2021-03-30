Банк "Открытие" сделал бесплатным GPI-трекинг валютных платежей

С 1 апреля всем клиентам из сегмента малого и среднего бизнеса будет подключена опция GPI-трекер в отправляемом валютном платеже. Информация о статусе платежа станет бесплатной.
После того как банк исполнит валютный платеж, клиенты смогут отслеживать статус отправленных денежных средств. GPI-трекинг особенно востребован среди участников ВЭД, которые оплачивают товары и услуги в иностранной валюте в адрес зарубежных партнеров. Он позволяет обеспечить прозрачность в международных расчетах и эффективно управлять финансовыми потоками.
Благодаря GPI-трекеру клиент может видеть маршрут доставки денежных средств до получателя в режиме реального времени. В случае задержки платежа банком-корреспондентом, клиент может оперативно реагировать на ситуацию — быстро предоставить дополнительную информацию, проинформировать получателя о задержке, скорректировать логистику поставок в случае необходимости. Главная польза для клиентов от информации, отражаемой в GPI-трекере — возможность повышения эффективности бизнес-процессов, в том числе выстраивание качественных партнерских отношений с зарубежными контрагентами.
GPI-трекер доступен только для юрлиц в ДБО "Бизнес-портал" банка "Открытие".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.