Футболисты "Крыльев Советов" сыграли за свои сборные

Игроки "Крыльев Советов" Мехди Зеффан, Дмитрий Прищепа и Сафаа Хади сыграли за свои национальные сборные.

Мехди Зеффан вышел на поле в стартовом составе сборной Алжира против Ботсваны и отыграл весь матч, отметившись голевой передачей. Алжир одержал победу (5:0) и с 14 очками по-прежнему занимает 1 строчку в группе H квалификации Кубка Африканский Наций.

Дмитрий Прищепа в составе молодежной сборной Беларуси провел товарищеский матч с командой Грузии. Матч проходил в грузинском городе Гори и закончился победой хозяев (4:1).

Сафаа Хади сыграл за сборную Ирака, которая проводит тренировочный сбор в Узбекистане. Иракцы встречались со сборной Узбекистана и победили (1:0).