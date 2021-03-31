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Проект "Черный квадрат (Аудиенция)" стал финалистом престижной международной премии LICC

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект "Черный квадрат (Аудиенция)", созданный Архитектурным бюро Храмова для экспозиции картины "Черный квадрат" в рамках Дней Эрмитажа в Самарском художественном музее, попал в финалисты престижной международной премии для художников и дизайнеров London International Creative Competition (LICC).

В финал категории Create для профессионалов в 2021 г. вышло 19 работ, а лучшим стал проект немецкой художницы Сюзанны Шторх, в котором автор представила серию картин о бытовой жизни жителей мегаполисов, увиденной через окна многоквартирных домов.

Напомним, проект "Черный квадрат (Аудиенция)" был подготовлен специально для выставки одной картины - "Черного квадрата" Казимира Малевича, привезенного в Самару в рамках Дней Эрмитажа, которые состоялись в ноябре-декабре 2020 года. Самарские дизайнеры Дмитрий и Мария Храмовы продумали инсталляцию для экспозиции картины, поместив ее в "красный угол", как это было задумано изначально самим Малевичем, и сосредоточили на ней внимание зрителей путем организации пространства в форме треугольного сужающегося павильона.

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