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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре подыскивают компанию для ремонта ограды "Татарского" кладбища

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары в лице МКУ "Ритуал" подыскивает подрядчика на ремонт "Татарского" кладбища на ул. Юзовской. На эти цели из городской казны выделили 5,39 млн рублей.

Подрядчик должен выполнить работы до 25 декабря текущего года.

В дефектной ведомости содержится около 30 пунктов, в том числе подготовительные работы - валка деревьев, демонтаж старых стен. Предполагается, что новое ограждение будет выполнено из керамического кирпича и профлиста.

Напомним, ранее стало известно, что в 2021 г. в рамках программы "Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в Самаре" будут отремонтированы ограждения на "Татарском" и "Городском" кладбищах. При этом общая сумма финансирования ремонтных работ на обоих кладбищах составляла 5,8 млн рублей.

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