Безопасное питание в каждую школу: Новые люди реформируют школьные обеды

30 марта в конференц-зале ИА "Росбалт" прошел круглый стол, на котором поднимались вопросы повышения качества школьного питания. Целью встречи стало обсуждение реформы, разработанной партией "Новые люди". Авторы проекта убеждены, что отказ от продуктов с высоким содержанием трансжиров, гормонов роста, антибиотиков и повышенного количества сахара необходим для здорового питания детей.

"Сигналы об отравлениях школьников в России поступают каждую неделю, — напомнил организатор круглого стола, лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. — Много случаев отравлений замалчивается директорами школ и местными чиновниками. Дети страдают от ожирения, за последние 40 лет в 2 раза выросло количество хронических заболеваний у школьников — это данные Роспотребнадзора. Детей кормят по тому же принципу, что и заключенных. Если не хуже. В некоторых колониях есть хотя бы свои теплицы с овощами".

Алексей Нечаев отметил, что в школьном меню очень много вредных продуктов и ингредиентов (сахар, антибиотики, гормоны роста, трансжиры). К сожалению, из-за несовершенства федерального закона о закупках в школы закупаются продукты по самой дешевой цене. Таким образом экономят не бюджетные средства, а на здоровье детей.

О проблеме качества детского питания говорят врачи не только в России.

"Всемирная организация здравоохранения сообщила о всемирном наступлении хронических болезней, — сообщил нутрициолог Владимир Попов. — От инфарктов и инсультов ежегодно умирает 18 млн человек. Онкология уносит 9 млн жизней, диабет — 1,5 млн. По данным Всемирной федерации сахарного диабета, в мире более 560 тысяч детей до 14 лет, страдающих этим недугом. Но в наших школьных и детсадовских рационах до сих пор можно найти огромное количество рафинированных сахаров".

Партия "Новые люди" совместно с проектом "Здоровое питание — детям" предлагают программу, способную стать основой для реформирования системы школьного питания.

В первую очередь необходимо возобновить работу школьных кухонь, разрешить прямые закупки продуктов у производителей, усилить родительский контроль. Родители вправе решать, что едят их дети на обед в школе. В связи с тем, что в последнее время резко возрос процент детей с различными пищевыми аллергиями, необходимо как можно раньше выявлять подобные случаи и заменить вредные продукты полезными: добавить в меню безлактозное и растительное молоко, заменить подсолнечное масло оливковым, исключить рафинированный сахар.

Также предлагается организовать раздачу еды в формате "шведского стола". Подобная практика уже положительно зарекомендовала себя в Татарстане.

Для контроля качества закупок предлагается ввести в каждой школе ставку организатора здорового питания. По мнению руководителя партийного проекта "Здоровое питание — детям" Елены Нечаевой, такие специалисты способны принести детям значительно больше пользы, чем "политруки", появление которых в школах одобрено нынешним составом Государственной думы. Таким образом родителям не придется оплачивать работу квалифицированного сотрудника из своего кармана.

"Помимо работы с поставщиками и производителями продуктов, в функции организатора будет входить проведение уроков здорового питания, — пояснила Елена Нечаева. — Также он будет информировать детей и родителей о меню — для этого можно использовать школьный электронный журнал".

При этом повышение качества продуктов не приведет к повышению его цены.

Во-первых, жесткий контроль за проведением закупок исключит коррупционную составляющую. Во-вторых, государство способно субсидировать продажу продуктов в рамках программ поддержки местных производителей. В-третьих, за счет федерального бюджета можно выравнивать финансирование школьного питания в регионах.

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург положительно оценил предложения разработчиков. Неправильное питание в детстве приводит к непоправимым проблемам в дальнейшей жизни человека: появляются хронические болезни, ухудшается общее физическое и психическое состояние. Это становится причиной для депрессий и снижает стрессоустойчивость. Как следствие, повышается уровень кортизола — гормона стресса — который является одним из провоцирующих факторов для развития онкологических заболеваний.

По мнению члена рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию обороту фальсифицированных продуктов питания Алексея Старостина, предусмотренное в программе усиление родительского контроля — мера очень верная и своевременная. Для того чтобы повысить уровень культуры питания, необходимо заниматься просвещением и родителей, и школьников, и сотрудников учебных заведений, поскольку сейчас их неосведомленностью пользуются недобросовестные поставщики.

"Вместо минералов и витаминов дети со школьными обедами получают трансжиры, антибиотики, гормоны роста, белый сахар. На самом деле школьное питание ничем не лучше фаст-фуда. Партия "Новые люди" разработала систему сбалансированного питания, идеально подходящего для детей школьного возраста. Мы осознаем, что непросто будет внедрить программу здорового питания в школы, но не намерены останавливаться", — рассказал представитель штаба партии "Новые люди" в Самарской области Роман Маркаров.