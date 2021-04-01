АвтоВАЗ начал оснащать обновленные Lada Vesta новым мотором

АвтоВАЗ выпустит 10 автомобилей с обновленным 1,8-литровым мотором и мультимедийной системой с поддержкой "Яндекс.Авто", пишет speedme.ru.

1 апреля с конвейера "Лада-Ижевск" сойдет опытная партия автомобилей Vesta SW Cross. Особенность этих машин заключается в том, что на них будет установлен модернизированный двигатель объемом 1.8 литра мощностью 130 л. с.

Пару силовой установке составит 6-ступенчатая механическая трансмиссия Renault TL-8. Также будет установлена новая мультимедийная система с поддержкой сервисов "Яндекс.Авто".