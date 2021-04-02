16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Самаратранснефть-Терминал" планирует достроить НПЗ во втором полугодии "Транснефть — Приволга" завершает ликвидацию последствий выхода нефти на нефтепроводе в Саратовской области Долги генподрядчика Николаевского НПЗ хотят взыскать с "Абсолют Банка" АО "Самаранефтегаз" увеличило число участков добычи углеводородов Юбилейная 50-миллионная тонна нефти получена на одном из месторождений АО "Самаранефтегаз"

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

"Самаратранснефть-Терминал" планирует достроить НПЗ во втором полугодии

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Оператор Николаевского НПЗ - ООО "Самаратранснефть-Терминал" планирует закончить третий этап строительства завода во втором полугодии 2021 г. и увеличить мощности до 2 млн т сырой нефти в год, сообщается в бухгалтерском отчете компании за 2020 год.

При этом добавляется, что технические характеристики установки ЭЛОУ АВТ 1.5 позволяют сделать вывод о выходе на мощность в 2,3 млн т в год. Ранее достичь этих показателей планировалось в 2020 году.

Напомним, "Самаратранснефть-Терминал" находится в процедуре банкротства. Сумма требований кредиторов составляет 37,7 млрд рублей. Компания неоднократно пыталась примириться с ними, но суд каждый раз не утверждал мировое соглашение. Последняя попытка состоялась 25 января. Должник предложил график платежей с 2023 по 2037 год и сообщил, что введение в строй НПЗ позволит достичь операционного денежного потока в 4 млрд рублей. Суд посчитал рассрочку слишком длительной и отказал.

Кредиторы оспаривают решение арбитража в апелляционной инстанции. Тем временем 14 апреля им предстоит собраться и принять решение по следующей процедуре банкротства.

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2