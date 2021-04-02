"Самаратранснефть-Терминал" планирует достроить НПЗ во втором полугодии

Оператор Николаевского НПЗ - ООО "Самаратранснефть-Терминал" планирует закончить третий этап строительства завода во втором полугодии 2021 г. и увеличить мощности до 2 млн т сырой нефти в год, сообщается в бухгалтерском отчете компании за 2020 год.

При этом добавляется, что технические характеристики установки ЭЛОУ АВТ 1.5 позволяют сделать вывод о выходе на мощность в 2,3 млн т в год. Ранее достичь этих показателей планировалось в 2020 году.

Напомним, "Самаратранснефть-Терминал" находится в процедуре банкротства. Сумма требований кредиторов составляет 37,7 млрд рублей. Компания неоднократно пыталась примириться с ними, но суд каждый раз не утверждал мировое соглашение. Последняя попытка состоялась 25 января. Должник предложил график платежей с 2023 по 2037 год и сообщил, что введение в строй НПЗ позволит достичь операционного денежного потока в 4 млрд рублей. Суд посчитал рассрочку слишком длительной и отказал.

Кредиторы оспаривают решение арбитража в апелляционной инстанции. Тем временем 14 апреля им предстоит собраться и принять решение по следующей процедуре банкротства.