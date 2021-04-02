На месте демонтируемого кафе "Рахиб" в Самаре могут разбить благоустроенный сквер

Кафе "Рахиб", самовольно построенное у памятника погибшим в годы ВОВ военным шоферам на пересечении улиц Гагарина и XXII Партсъезда, в пятницу, 2 апреля, начали сносить. Об этом с места событий сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"Был вынужден выехать на демонтаж сам, пригласив с собой руководство УМВД и прокуратуры, т. к. подрядчик просто боялся: шли постоянные угрозы", — прокомментировал парламентарий.

Напомним, месяц назад в Самаре был выбран подрядчик, который согласился снести кафе площадью 750 кв метров за 943 тысячи рублей по заказу департамента градостроительства.

Соответствующее постановление выходило еще в середине февраля 2018 года, и согласно ему принудительный снос должен был быть осуществлен до 30 апреля 2018 года. Однако тогда денег на демонтаж в казне муниципалитета не нашлось. Вторая попытка снести "Рахиб" была предпринята в конце 2020 года. Тогда удалось снизить начальную цену контракта с 4,3 млн рублей до 550 тысяч, но кафе по-прежнему стояло.

"Предлагаю разбить на этом месте благоустроенный и зелёный сквер в память о военных шоферах", — заключил Александр Хинштейн.