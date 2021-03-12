В Самаре кафе "Рахиб" снесут за 940 тысяч рублей в течение двух месяцев

Департамент градостроительства определился с подрядчиком, который снесет самовольную постройку - кафе "Рахиб" на пересечении улиц Гагарина и XXII Партсъезда.

Начальная цена контракта составляла 3,8 млн рублей, однако нашелся подрядчик, предложивший услуги за втрое меньшую сумму. Победителем торгов стало ООО "Ника", компания снесет кафе "Рахиб" площадью 750 кв метров за 943 тысячи рублей.

Напомним, это как минимум третья попытка мэрии Самары снести самовольную постройку. Соответствующее постановление выходило еще в середине февраля 2018 года, и согласно ему принудительный снос должен был быть осуществлен до 30 апреля 2018 года. Однако тогда денег на демонтаж в казне муниципалитета не нашлось.

Вторая попытка снести "Рахиб" была предпринята в конце 2020 года. Тогда удалось снизить начальную цену контракта с 4,3 млн рублей до 550 тысяч, которые предложил победитель торгов. Тем не менее дело с мертвой точки так и не сдвинулось.

Согласно нынешнему техзаданию, работы должны быть выполнены в течение двух месяцев с момента заключения контракта. Соответственно, к концу мая рядом с монументом - памятником шоферам, погибшим в Великую Отечественную войну, - скандального заведения быть уже не должно.