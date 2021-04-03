16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти с фасада 14-ти этажного дома может обрушиться облицовочный кирпич Органы МСУ спросят, нужны ли прямые выборы глав муниципалитетов Заявки от кандидатов на пост мэра Тольятти будут принимать до 9 апреля Депутаты Тольятти приняли отставку мэра города Вступить в борьбу за место главы Тольятти может Николай Ренц

Муниципалитеты Власть и политика

В Тольятти с фасада 14-ти этажного дома может обрушиться облицовочный кирпич

ТОЛЬЯТТИ. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 7
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти с фасада 14-ти этажного дома может обрушиться облицовочный кирпич. Власти города организовали оперативный штаб по обеспечению защиты населения от угрозы возникновения чрезвычайной ситуации и ввели режим повышенной готовности.

Возможное обрушение фасада грозит многоэтажному дому на улице 40 лет Победы, 58. Соответствующее постановление было подписано первым заместителем главы Тольятти Игорем Ладыкой 31 марта 2021 года.

Согласно постановлению, в зоне 50 м от фундамента многоквартирного жилого дома в районе 4-го подъезда возникла угроза чрезвычайной ситуации. Сообщается, что в многоквартирном доме была нарушена целостность облицовочной кирпичной кладки фасада.

Гид потребителя

Фото на сайте

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Красноярский район поделился опытом лучших муниципальных практик

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2