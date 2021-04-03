В Тольятти с фасада 14-ти этажного дома может обрушиться облицовочный кирпич. Власти города организовали оперативный штаб по обеспечению защиты населения от угрозы возникновения чрезвычайной ситуации и ввели режим повышенной готовности.
Возможное обрушение фасада грозит многоэтажному дому на улице 40 лет Победы, 58. Соответствующее постановление было подписано первым заместителем главы Тольятти Игорем Ладыкой 31 марта 2021 года.
Согласно постановлению, в зоне 50 м от фундамента многоквартирного жилого дома в районе 4-го подъезда возникла угроза чрезвычайной ситуации. Сообщается, что в многоквартирном доме была нарушена целостность облицовочной кирпичной кладки фасада.