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В Тольятти с фасада 14-ти этажного дома может обрушиться облицовочный кирпич. Власти города организовали оперативный штаб по обеспечению защиты населения от угрозы возникновения чрезвычайной ситуации и ввели режим повышенной готовности.