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Футбол Спорт

Селекционный отдел "Крыльев Советов" возглавил бывший скаут "Зенита"

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российский специалист Армен Маргарян возглавил селекционный отдел ПФК "Крылья Советов".

Ранее Маргарян восемь лет работал в "Зените" и в "Локомотиве". Имеет опыт работы скаутом и футбольным аналитиком.

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