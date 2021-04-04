Селекционный отдел "Крыльев Советов" возглавил бывший скаут "Зенита"

Российский специалист Армен Маргарян возглавил селекционный отдел ПФК "Крылья Советов".
Ранее Маргарян восемь лет работал в "Зените" и в "Локомотиве". Имеет опыт работы скаутом и футбольным аналитиком.
Российский специалист Армен Маргарян возглавил селекционный отдел ПФК "Крылья Советов".
Ранее Маргарян восемь лет работал в "Зените" и в "Локомотиве". Имеет опыт работы скаутом и футбольным аналитиком.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.