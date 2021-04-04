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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ поменяет цветовую палитру своих моделей

ТОЛЬЯТТИ. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Палитра модели Lada Vesta в этом месяце утратит сразу два оттенка, а именно вслед за "плутоном" линейку цветов покинут "карфаген" и "тайфун", в который обычно окрашивать только спортивные модели Vesta Sport.

Немного позже, если верить неофициальным данным, автомобиль также лишится и еще одного оттенка, это серо-голубой "фантом", который, как и все остальные, заменят на новый, пишет 32cars.ru

Второй автомобиль, который потеряет свои оттенки будет внедорожник Lada Niva Legend. Согласно данным опубликованным в Сети, классическая "Нива" лишится ярко-синего металлика "голубая планета", так как именно в этом цвете машина предстала на премьере спецверсии.

Стоит отметить, что Vesta в "уходящих" оттенках еще заказать можно, а вот Niva Legend уже в названной "голубой планете" уже не предлагается.

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