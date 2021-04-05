В Самаре откроется выставка Давида Бурлюка

15 апреля в 19:00 в Музее Модерна открывается выставка "Живопись Давида Бурлюка в собрании Башкирского государственного художественного музея им. М. В. Нестерова".

Башкирский музей обладает самой крупной в России коллекцией живописи "отца российского футуризма" Давида Бурлюка (1882–1967). В ее составе — 38 произведений 1915–1918 гг.

На выставке будут представлены и написанные в Башкирии произведения матери Бурлюка Людмилы Михневич — пейзажи "Водопад" (1917), "Пороги" и "Железнодорожное полотно" (1915–1918).

Давид Бурлюк (1882-1967) — живописец, график, поэт, писатель, художественный критик и исследователь искусства. Инициатор создания группы "Гилея" — первого литературно-художественного объединения футуристов ("гилейцев", "будетлян"). Член общества "Союз молодежи" (1909–1913, 1917) и мюнхенского объединения "Синий всадник" (1911–1914, 1924). Один из организаторов новаторских объединений "Венок-Стефанос" (1907–1910) и "Бубновый валет" (1911–1917). Участник нашумевших футуристических диспутов в Москве и Петербурге и всех наиболее крупных выставок современного искусства 1910-х — 1920-х годов в России и Германии.

В Башкирии написал более 200 холстов, в большинстве из которых реализовал начатые еще в 1907 году эксперименты с живописной фактурой. Перерабатывая опыт Сезанна, хотел перейти к кубизму и футуризму и добиться создания устойчивого, пластически убедительного и эмоционально выразительного образа.