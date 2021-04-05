Самарская область заработала на пиве более 9 млрд рублей налогов

80% поступлений обеспечила "Балтика", примерно 20% пивных налогов платят "Жигулевское пиво" и три тольяттинских пивоварни: пивовары отчисляют 22 рубля с каждого проданного литра пива.

В прошлом году область получила от пива более 9 млрд рублей. Это почти 15-я часть всех поступлений в региональную казну от предприятий, стоящих на налоговом учете в Самарской области (134,9 млрд руб.). Объем налоговых поступлений от пивоваров вырос. Для сравнения — в 2019 г. объем перечисленных ими акцизов составил 7,96 млрд руб., а в 2018 г. — 8,6 млрд рублей.

80% поступлений от пива в региональный бюджет приходится на "Балтику" (Carlsberg Group). В 2020 году продажи самарского филиала компании принесли в бюджет региона 7,4 млрд рублей, всего же с момента запуска завода в 2003 г. его отчисления в региональный и местный бюджеты составили более 61 млрд. Филиал выпускает пиво под лицензионными, национальными и региональными брендами пива, является производственной площадкой "Балтики" для рынков Поволжья и Урала, отгружает пиво в Сибирь и на Юг, а акцизы платит в Самаре.

Региональные пивовары приносят в казну значительно меньше. Так, по данным официального сайта Федеральной налоговой службы, в 2019 г. (данные за 2020 г. пока не раскрываются) вторым по объемам производителем пива в регионе — АО "Жигулевское пиво" — в бюджет перечислено акцизов на сумму 1,25 млрд рублей. Далее по размерам отчислений идут тольяттинские ООО "СП Лада Фуд Технолоджи" (тольяттинский завод "Хорлбат") — 61 млн руб., ООО "Бенц" — 36 млн руб. и ООО "Брювер" — 13,4 млн рублей.

В 2020 году пивовары платили 21 рубль с каждого проданного литра пива, с 2021 году налог вырос до 22 рубля. Акциз уплачивается по месту производства, поэтому местные производители напрямую обеспечивают поступления в региональный бюджет.

По объемам сборов от пива Самарская область занимает третье место в ПФО, уступая Ульяновской области (12 млрд руб. пивных акцизов) и Татарстану (117 млрд), но получает значительно больше, чем, например, Ростовская (4,6 млрд) или Ярославская (5,53 млрд руб.) области.

Возможно, лидерство региону может обеспечить и усиление позиций местных пивоваров, и большая налоговая дисциплина небольших местных производителей. Всего по данным УФНС, в регионе по состоянию на 1 января 2021 г. на налоговом учете находились 72 самарские организации, которые производят пиво. Согласно нормам российского законодательства, все производство и продажа пива должна отражаться в специальной учетной системе ЕГАИС, но не все производители соблюдают налоговую дисциплину и аккуратно платят налоги, скрывая реально произведенные объемы напитка. К примеру, недавний случай с местным самарским производителем говорит о том, что местные пивовары скрывают десятки миллионов налогов, которые могли бы поступить в бюджет области.

Так, в феврале в Красноярском районном суде был вынесен приговор 54-летнему владельцу ООО "Городцовское пиво" Сергею Шумскому, признанному виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ).

С 2017 по 2018 г. Шумский не заплатил акцизы на общую сумму 62 млн руб., для чего внес в налоговые декларации ложные сведения об объемах произведенного и реализованного товара.

Бизнесмен был приговорен к штрафу в размере 250 тыс. рублей. Также он должен будет возместить УФНС России по Самарской области ущерб в 61,8 млн рублей.

В региональном управлении ФНС отвечая на вопрос о мерах по контролю за перечислением акцизов сообщили, что правильность их исчисления и своевременность уплаты изучается при проведении камеральных и выездных налоговых проверок.

"При осуществлении проверок в отношении организаций-производителей пива большое внимание уделяется вопросам проверки правильности определения налогоплательщиками налоговой базы — объема и стоимости реализованной продукции", — добавили в ведомстве. Вопросы предотвращения неучтенного оборота пива в области рассматривает и комиссия по незаконному обороту промышленной продукции в Самарской области под председательством первого вице-губернатора Виктора Кудряшова.