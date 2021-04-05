"Газпром межрегионгаз Самара" и "КуйбышевАзот" заключили соглашение о поставке газа

5 апреля 2021 года ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и ПАО "КуйбышевАзот" заключили соглашение о поставке газа сроком на 10 лет.

Комментируя подписание документа, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара" Виталий Коротких отметил: "Мы заинтересованы в сотрудничестве со всеми потребителями Самарской области, при этом работа с предприятиями уровня "КуйбышевАзот" имеет для нас стратегическое значение. 10-летний контракт — это возможность для обеих сторон отработать и оптимизировать бизнес-процессы, планировать свои производственные цепочки в долгосрочной перспективе".

Генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко подчеркнул: "Наше сотрудничество проверено временем. С "Газпром межрегионгаз Самара" мы работаем много лет, но 10-летний контракт на поставку газа подписываем впервые. Для нас это гарантия бесперебойного снабжения производства сырьем, а также возможность обеспечить управляемую экономику предприятия. Мы рассчитываем на эффективное взаимодействие между нашими компаниями и в будущем".