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Газовая отрасль ТЭК

"Газпром межрегионгаз Самара" и "КуйбышевАзот" заключили соглашение о поставке газа

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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5 апреля 2021 года ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и ПАО "КуйбышевАзот" заключили соглашение о поставке газа сроком на 10 лет.

Фото: предоставлено ООО "Газпром межрегионгаз Самара"

Комментируя подписание документа, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара" Виталий Коротких отметил: "Мы заинтересованы в сотрудничестве со всеми потребителями Самарской области, при этом работа с предприятиями уровня "КуйбышевАзот" имеет для нас стратегическое значение. 10-летний контракт — это возможность для обеих сторон отработать и оптимизировать бизнес-процессы, планировать свои производственные цепочки в долгосрочной перспективе".

Генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко подчеркнул: "Наше сотрудничество проверено временем. С "Газпром межрегионгаз Самара" мы работаем много лет, но 10-летний контракт на поставку газа подписываем впервые. Для нас это гарантия бесперебойного снабжения производства сырьем, а также возможность обеспечить управляемую экономику предприятия. Мы рассчитываем на эффективное взаимодействие между нашими компаниями и в будущем".

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