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Государство и Бизнес Экономическая политика

Число самозанятых в Самарской области превысило 50 тысяч человек

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области по состоянию на 1 апреля зарегистрировано 50,7 тысяч самозанятых граждан. Работу с пользователями специального налогового режима в регионе курирует областное минэкономразвития во главе с министром Дмитрием Богдановым.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Условия для "выхода из тени" и официальной регистрации в качестве плательщика налога на профессиональный доход в Самарской области создаются в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Нам нужно выводить их из тени, предлагая более выгодные, понятные и надежные условия для самореализации людей, обладающих предпринимательской жилкой, идеями, умеющих и желающих брать ответственность на себя", - подчеркивал ранее губернатор Дмитрий Азаров.

Высокие темпы регистрации граждан в качестве самозанятых делают наш регион лидером по числу плательщиков налога на профессиональный доход в Приволжском федеральном округе и третьим в стране среди субъектов, где специальный налоговый режим начал действовать с 1 января 2020 года.

"Лидирующие позиции региона по количеству самозанятых подтверждают своевременность и актуальность той работы, которую проводит областное правительство. Меры поддержки, созданные специально для пользователей нового налогового режима, позволяют им уверенно легализовать свою деятельность и развивать свое дело. Уверен, что в ближайшие годы мы получим рост числа индивидуальных предпринимателей, выбравших для старта статус самозанятого, но готовых расти в бизнесе и создавать новые рабочие места", - рассказал Дмитрий Богданов.

Сегодня самозанятым Самарской области доступны консультации в центрах "Мой бизнес", участие в образовательных программах и курсах, имущественная поддержка в виде оборудованных помещений в бизнес-инкубаторах и коворкингах, участие в ярмарках, конкурсах и бизнес-событиях и др.

"Самозанятым нашего региона оказывают очень качественную и разностороннюю поддержку. Я постоянно слежу за новостями в Инстаграм-аккаунте mybiz63, участвую в образовательных мероприятиях - мне это очень помогает быть в курсе актуальных событий, повышать уровень знаний по основам бизнеса, чтобы увереннее развивать свое дело. Спасибо команде областного минэкономразвития и лично министру Дмитрию Богданову за внимание к начинающим предпринимателям", - отметила самозанятая Татьяна Коржева.

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