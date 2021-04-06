Сотрудника Нефтегорской ЦРБ будут судить за смерть пациентки, упавшей в шахту лифта

В Самарской области прокуратура утвердила обвинительное заключение начальнику хозяйственного отдела Нефтегорской ЦРБ по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан").

По версии следствия, с конца июля 2019 г. по конец февраля 2020 г. мужчина отвечал за эксплуатацию лифта в районной больнице и знал, что оборудование не отвечает требованиям технической безопасности.

А в феврале 2020 г. пациентка больницы упала в шахту лифта, в которой не было кабины, и погибла.

Уголовное дело направлено в Нефтегорский районный суд для рассмотрения.