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Футбол Спорт

"Крылья Советов" продлили контракты с двумя футболистами

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Крылья Советов" продлили контракты с двумя футболистами - голкипером Богданом Овсянниковым и полузащитником Владиславом Тюриным.

Владислав Тюрин выступает за самарский клуб с 2020 года. За основной состав "Крыльев" Влад дебютировал в прошлом году в матче РПЛ. Всего на счету Тюрина - шесть игр за первую команду. Действующее соглашение с Владиславом продлено на два года.

Богдан Овсянников переподписал контракт на три года. Голкипер выступает за команду с 2016 г. и является воспитанником "Крыльев Советов". За основной состав "Крыльев" в этом сезоне 22-летний Овсянников провел шесть игр, во всех матчах оставив свои ворота в неприкосновенности.

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