Водозабор и НФС в Большечерниговском районе построит "СамРЭК-эксплуатация"

Большечерниговское управление по строительству, архитектуре и ЖКХ определилось с подрядчиком, который спроектирует и построит водозабор, насосно-фильтровальную станцию и водопровод в селе Августовка.

В аукционе приняли участие три компании - ООО "Приволжская ПМК", "ООО "Самрэк-эксплуатация" и ООО "Эско", все заявки были признаны соответствующими. По результатам торгов победила "Самрэк-эксплуатация", предложившая услуги за 136,4 млн рублей.

Напомним, подрядчику предстоит возвести водопроводную сеть протяженностью 27 км, а также пожарную насосную станцию и водонапорную стальную башню высотой 18 метров и емкостью 160 кубометров.

Планируется, что строительство завершится в 2022 году.