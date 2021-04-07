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Строительство Строительство и недвижимость

Водозабор и НФС в Большечерниговском районе построит "СамРЭК-эксплуатация"

БОЛЬШАЯ ЧЕРНИГОВКА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Большечерниговское управление по строительству, архитектуре и ЖКХ определилось с подрядчиком, который спроектирует и построит водозабор, насосно-фильтровальную станцию и водопровод в селе Августовка.

В аукционе приняли участие три компании - ООО "Приволжская ПМК", "ООО "Самрэк-эксплуатация" и ООО "Эско", все заявки были признаны соответствующими. По результатам торгов победила "Самрэк-эксплуатация", предложившая услуги за 136,4 млн рублей.

Напомним, подрядчику предстоит возвести водопроводную сеть протяженностью 27 км, а также пожарную насосную станцию и водонапорную стальную башню высотой 18 метров и емкостью 160 кубометров.

Планируется, что строительство завершится в 2022 году.

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