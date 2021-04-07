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Государство и Бизнес Экономическая политика

Самара вошла в ТОП-10 городов с эффективным государственно-частным партнерством

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Национальный центр государственно-частного партнерства (ГЧП) опубликовал рейтинг городов РФ, где наиболее эффективно привлекаются частные инвестиции в местную экономику. Самара – на восьмой позиции, передает пресс-служба горадминистрации.

Главными критериями при формировании рейтинга стали:

  • развитие институциональной среды;
  • нормативно-правовая база;
  • проектный опыт.

По итогам 2020 г. инвестиции в основной капитал Самары составили свыше 82,5 млрд рублей, а одним из основных направлений стало внедрение экологических подходов, в т. ч. проектирование и строительство объектов ЖКХ.

Анализировалась эффективность ГЧП в 100 крупных городах РФ. В пятерку лучших вошли Сургут, Новосибирск, Нижневартовск, Волгоград, Нижний Новгород, а замыкает ТОП-10 Барнаул.

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