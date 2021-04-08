Опубликовано расписание переправы "Самара - Рождествено"

В Самаре с 9 апреля начинает работу навигация по р. Волга на постоянной основе.
В зависимости от гидрометеорологических условий и пассажиропотока в расписании могут возникнуть изменения интервалов движения судов.
В Самаре с 9 апреля начинает работу навигация по р. Волга на постоянной основе.
В зависимости от гидрометеорологических условий и пассажиропотока в расписании могут возникнуть изменения интервалов движения судов.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.