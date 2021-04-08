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Общество

Опубликовано расписание переправы "Самара - Рождествено"

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре с 9 апреля начинает работу навигация по р. Волга на постоянной основе.

В зависимости от гидрометеорологических условий и пассажиропотока в расписании могут возникнуть изменения интервалов движения судов.

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