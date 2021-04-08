Для забега в честь Дня космонавтики в центре Самары ограничат движение

В центре Самары ограничат движение из-за легкоатлетического забега, посвященного Дню космонавтики.

Ограничение будет действовать на следующих участках:

— с 3:00 до 16:00 11 апреля — по Волжскому проспекту, от ул. Маяковского до ул. Ульяновской;

— с 6:00 до 16:00 11 апреля — по ул. Максима Горького, от ул. Венцека до ул. Вилоновской; по ул. Вилоновской, от ул. Максима Горького до Волжского проспекта; по Волжскому проспекту, от ул. Вилоновской до ул. Лесной; по ул. Лесной, от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали; по Северо-Восточной магистрали, от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.

Также с 18:00 10 апреля до 16:00 11 апреля будут запрещены остановка и стоянка на следующих участках:

— по ул. Максима Горького, от ул. Венцека до ул. Вилоновской;

— по ул. Вилоновской, от ул. Максима Горького до Волжского проспекта;

— по Волжскому проспекту, от ул. Вилоновской до ул. Лесной;

— по ул. Лесной, от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали;

— по Северо-Восточной магистрали, от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.

Кроме того, с 3:00 до 16:00 11 апреля общественный транспорт (автобусы № 61, 247, 261, 11) будут следовать по временной схеме.