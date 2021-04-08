Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс "Моя страна — моя Россия"

До окончания приема заявок на XVIII Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов "Моя страна — моя Россия" осталось чуть больше месяца. Оформить заявку можно до 23:50 12 мая по московскому времени.

В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, предложив свои проекты в области социально-экономического развития российских территорий в разных номинациях, будь то образование, социальная сфера, инновации, ЖКХ, малый бизнес, сельское хозяйство. В этом году представлено 17 номинаций, четыре из которых учреждены партнером конкурса госкорпорацией "Роскосмос" и посвящены 60-летию первого полета человека в космос.

Впервые за 18 лет существования проекта в нем могут принять участие дети до 13 лет, представив свои проекты, рисунки и рассказы в специальной номинации "Сказки о космосе". "2021 год для Всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия" станет периодом обновления и серьезных перемен.

Одним из самых смелых и, в то же время, важных нововведений станет новая номинация для детей "Сказки о космосе", — отмечает руководитель конкурса "Моя страна — моя Россия", проректор Российского государственного гуманитарного университета Лариса Пастухова. — Почему это важно? Из мечты ребенка рождаются его будущие профессиональные достижения. Поддержать смелые, созидательные мечты подрастающих поколений — важная задача взрослых".

В 2021 году серьезно расширится круг экспертов и институт наставничества конкурса. В числе экспертов будут представители образовательных организаций, практики, представители бизнес-сообществ, некоммерческих организаций, государственных органов исполнительной и законодательной властей.

Такой подход позволяет создать максимально прозрачную и понятную систему оценки заявленных проектов, исключив момент субъективности. Каждый проект посмотрят минимум три эксперта из разных сфер деятельности, представив в итоге всестороннюю и максимально подробную оценку.

Примечательно, что конкурс не заканчивается этапом награждения победителей. Организаторы стремятся к тому, чтобы в реализации лучших инициатив участвовали власти на местах. За 18-летнюю историю конкурс вырос в полноценный образовательный маршрут, который конкурсанты проходят со своими наставниками, учась вкладывать свои идеи в практическое русло.

В 2016 году была создана ассоциация выпускников Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов "Моя страна — моя Россия". Это сообщество, в котором ребята, прошедшие через инструмент конкурса, объединены по личным, профессиональным интересам.

За 17 лет с проектами по развитию российских городов и сел в проекте приняло участие в конкурсе более 150 тыс. человек. В 2020 году количество участников конкурса превысило 60 тыс. человек.

Среди них были как представители всех 85 регионов РФ, так и 15 иностранных государств. Свои проекты предложили граждане Испании, Туркменистана, Беларуси, Йемена, Азербайджана и других стран.

Конкурс 2021 года пройдет в четыре этапа:

— Первый — с 1 марта по 12 мая 2021 года. В течение этого периода конкурсанты размещают свои проекты на официальном сайте. Прием заявок на участие в конкурсе завершается 12 мая в 23:50 по московскому времени.

— Второй — с 13 мая по 11 июля. В рамках этого этапа осуществляется заочная экспертиза проектов и определение участников следующего этапа.

— Третий — с 12 июля по 30 сентября. В это время участники приглашаются для защиты своих проектов, которая пройдет в "гибридном" (очно-дистанционном) формате.

— Четвертый — награждение. Оно состоится в декабре 2021 года.

Больше информации и форма заявки для участия в конкурсе на сайте.