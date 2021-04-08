Власти Самары купят для детей-сирот 169 квартир

Депутаты городской думы Самары внесли изменения в бюджет 2021 года — перераспределили 128,5 млн рублей. Эти средства в совокупности с ранее полученными из областного бюджета деньгами позволят муниципалитету приобрести 169 квартир для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — задача, которая требует особого внимания и постоянного контроля. Как неоднократно отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, участие государства в судьбе таких детей — залог их дальнейшей полноценной жизни в обществе, а квартиры — прочная основа для того, чтобы создавать семьи, развиваться профессионально и творчески.

Ежегодно на обеспечение жильем средства выделяют из бюджетов всех уровней. 8 апреля депутаты гордумы вновь поднимали этот вопрос. Руководитель департамента финансов администрации Самары Оксана Данилова сообщила, что в бюджете города предлагается перераспределить 128,5 млн рублей и направить дополнительные средства на приобретение квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По ее словам, для ускорения процесса проведения закупок квартир администрация Самары изыскала возможность выделить на эти цели средства городского бюджета. При этом уже достигнуты договоренности о том, что впоследствии затраты в полном объеме будут компенсированы из областной казны.

Сумма в 128,5 млн рублей, а также поступившие ранее субвенции из областного бюджета, позволят городу приобрести 169 жилых помещений для детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей. Площадь каждой квартиры будет не менее 33 квадратных метров. Помещения будут предоставлять ребятам при достижении ими 18-летнего возраста.

Как пояснил председатель думы Самары Алексей Дегтев, несмотря на системную работу в этом направлении, проблема остается актуальной.

— Мы очень серьезно продвинулись в вопросе приобретения жилья для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Но за предшествующие годы сложилась очередь, поэтому сегодня мы приняли решение о перераспределении собственных средств бюджета, — отметил спикер. — На выделенные средства будут приобретены готовые квартиры от застройщика.

Дегтев также предложил вернуться к практике строительства муниципального жилья, которое как раз и можно предоставлять нуждающимся. В таком случае, полагает председатель думы, городские власти не будут зависеть от условий, которые выставляют строительные компании, и смогут максимально контролировать качество работ. Депутаты его инициативу поддержали.

Подробнее о том, как проходило обсуждение, читайте завтра, 9 апреля, в новом номере газеты "Волжская коммуна".