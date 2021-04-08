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Суды Происшествия

Житель Самарской области получил 13 лет колонии за наркотики

ЖИГУЛЕВСК. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жигулевский городской суд Самарской области вынес приговор 28-летнему ранее судимому за угон местному жителю. Его обвиняли в хранении и сбыте наркотиков.

Как сообщает прокуратура Самарской области, в апреле 2020 г. мужчина сделал "закладки" с более чем 3 г запрещенных веществ. А у него дома изъяли еще около 37 г наркотика, предназначенного для сбыта, и примерно 1 г он хранил для себя.

Суд приговорил мужчину к 13 годам и трем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

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