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Футбол Спорт

"Крылья Советов" вышли в полуфинал кубка России, обыграв "Динамо"

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 8 апреля, в ¼ финала Бетсити — Кубка России "Крылья Советов" на "Солидарность Арене", собравшей 12762 зрителя, принимали московское "Динамо".

Самарцы начали матч с быстрых атак и на 4 минуте встречи добились успеха. Получив на правом фланге штрафной мяч от Ивана Сергеева, Роман Ежов освободился от защитника и красивым сильным ударом отправил мяч в сетку ворот Антона Шунина.

На 72 минуте игры вышедший на замену Егор Голенков в контратаке, получив мяч от Романа Ежова, прострелил вдоль ворот, и Иван Сергеев почти с ленточки пустых ворот отправил мяч в сетку — 2:0. 

В текущем розыгрыше "Крылья Советов" провели пять матчей и во всех одержали победу, при этом три из них над командами Премьер-лиги. Общая разницей мячей 18:1.

Матчи ¼ финала

07.04 20:00 "Ахмат" (Грозный) — "Уфа" — 1:0

07.04 20:00 "Сочи" — "Локомотив" (Москва) — 1:3

08.04 18:30 "Крылья Советов" — "Динамо" (Москва) — 2:0

08.04 20:30 "Арсенал" (Тула) — ЦСКА (Москва) — 1:2

Соперника в ½ финала Бетсити — Кубка России определит жеребьевка, которая состоится 9 апреля в 19:00. Хозяева полей определяются с учетом домашних и гостевых матчей команд, начиная с 1/8 финала, но, так как все команды провели по одному матчу дома и по одному в гостях, место встречи определит жеребьевка. Полуфинальные матчи запланированы на 21–22 апреля.

Роман Ежов забил свой первый гол в этом розыгрыше кубка страны, в первенстве ФНЛ на счету полузащитника три мяча.

Лучший бомбардир ФНЛ Иван Сергеев, возглавляющий с 32 голами бомбардирскую гонку первенства, забил свой третий гол в Кубке России.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в рамках 36 тура ОЛИМП — Первенства ФНЛ. В Астрахани в понедельник, 12 апреля, в 18:30 наша команда встречается с "Волгарем".

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