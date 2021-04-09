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Общество

Александр Чернышев возглавил реготделение ДОСААФ РФ в Самарской области

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский депутат Александр Чернышев с 9 апреля 2021 года приказом ДОСААФ РФ назначен и.о. председателя реготделения ДОСААФ РФ Самарской области.

На этом посту Александр Чернышев сменил Сергея Ермохина, возглавлявшего реготделение с 2017 года. Как сообщили Волга Ньюс в региональном ДОСААФ, он написал заявление по собственному желанию.

Александр Чернышев - председатель Общественного совета при федеральном казенном учреждении "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области Министерства труда и социальной защиты РФ". Представитель Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Самарской области. Член Общественного совета при Управлении МВД России по Самаре.

С 2015 года — член партии "Справедливая Россия", депутат Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара первого и второго созывов, депутат гордумы шестого и седьмого созывов (на непостоянной основе). Председатель рабочей группы при контрольном комитете гордумы Самары по вопросам транспортного обслуживания населения.

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