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Общество

В начале рабочей недели в Самарской области потеплеет до +21°C

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Синоптики Приволжского УГМС дали краткосрочный прогноз на ближайшие несколько дней. Начало недели в Самарской области выдастся теплым и сухим, с минимумом осадков.

"В выходные дни в правобережных районах еще пройдет небольшой и умеренный дождь, но к началу рабочей недели осадки постепенно прекратятся. Установившийся над нашим регионом южный перенос воздушных масс принесет на Среднюю Волгу теплый воздух. Температура воздуха начнет повышаться и, местами, превысит двадцатиградусную отметку", — отмечается в сообщении синоптиков.

В ночь на 12 апреля, понедельник, в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Скорость восточного ветра составит 5-10 м/с, а температура воздуха — от 5 до 10 °C со знаком "плюс".

Днем сохранится переменная облачность без осадков. Скорость и направление ветра не изменятся, а столбик термометра поднимется до отметки в 16-21 °C.

В ночь на вторник, 13 апреля, в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха — 5- 10 °C.

Днем будет по-прежнему малооблачно, а воздух прогреется до +16…+ 21 °C.

Гид потребителя

Последние комментарии

Евгений Колточник 14 октября 2018 10:34 Почтальоны пройдут обучение по оказанию первой помощи

Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

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и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

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