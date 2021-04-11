В начале рабочей недели в Самарской области потеплеет до +21°C

Синоптики Приволжского УГМС дали краткосрочный прогноз на ближайшие несколько дней. Начало недели в Самарской области выдастся теплым и сухим, с минимумом осадков.

"В выходные дни в правобережных районах еще пройдет небольшой и умеренный дождь, но к началу рабочей недели осадки постепенно прекратятся. Установившийся над нашим регионом южный перенос воздушных масс принесет на Среднюю Волгу теплый воздух. Температура воздуха начнет повышаться и, местами, превысит двадцатиградусную отметку", — отмечается в сообщении синоптиков.

В ночь на 12 апреля, понедельник, в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Скорость восточного ветра составит 5-10 м/с, а температура воздуха — от 5 до 10 °C со знаком "плюс".

Днем сохранится переменная облачность без осадков. Скорость и направление ветра не изменятся, а столбик термометра поднимется до отметки в 16-21 °C.

В ночь на вторник, 13 апреля, в регионе ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха — 5- 10 °C.

Днем будет по-прежнему малооблачно, а воздух прогреется до +16…+ 21 °C.