Увеличено количество рейсов на маршруте "Самара - Рождествено"

На маршруте "Самара - Рождествено" увеличено количество рейсов, сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Всего с 10 апреля ходит 16 рейсов: 13 ежедневных и три добавочных в выходные дни.

В зависимости от гидрометеорологических условий и пассажиропотока, возможны изменения интервалов движения судов.