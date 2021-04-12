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Общество

Увеличено количество рейсов на маршруте "Самара - Рождествено"

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На маршруте "Самара - Рождествено" увеличено количество рейсов, сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Всего с 10 апреля ходит 16 рейсов: 13 ежедневных и три добавочных в выходные дни. 

В зависимости от гидрометеорологических условий и пассажиропотока, возможны изменения интервалов движения судов.

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Последние комментарии

Евгений Колточник 14 октября 2018 10:34 Почтальоны пройдут обучение по оказанию первой помощи

Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".

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и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Василий Ерёмин 07 октября 2018 16:47 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

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