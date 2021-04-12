Увеличено количество рейсов на маршруте "Самара - Рождествено"

На маршруте "Самара - Рождествено" увеличено количество рейсов, сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.
Всего с 10 апреля ходит 16 рейсов: 13 ежедневных и три добавочных в выходные дни.
В зависимости от гидрометеорологических условий и пассажиропотока, возможны изменения интервалов движения судов.
Последние комментарии
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...