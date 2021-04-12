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Общество

С аптекой "Вита", посчитавшей себя "лучшей", не согласились в самарском УФАС

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарское УФАС РФ обратился житель, обнаруживший рекламу аптеки "Вита" с нарушениями закона. В тексте заведения значилось, что оно "лучшее" среди аптек указанного бренда в Самаре.

Как отметили в ФАС, использование в рекламе сравнительных характеристик со словами "выше", "лучший", "первый", "номер один" должно подтверждаться конкретными объективными критериями, по которым осуществляется сравнение.

Однако объективного подтверждения в рекламе аптеки "Вита", считающей себя "лучшей", не оказалось, и антимонопольное ведомство признало ненадлежащей рекламу, размещенную компанией "Рона". ООО получило предписание. Рассматривается вопрос о возбуждении административного дела в отношении должностного лица ООО "Рона".

Гид потребителя

Последние комментарии

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Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".

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и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

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Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

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