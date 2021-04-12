С аптекой "Вита", посчитавшей себя "лучшей", не согласились в самарском УФАС

В Самарское УФАС РФ обратился житель, обнаруживший рекламу аптеки "Вита" с нарушениями закона. В тексте заведения значилось, что оно "лучшее" среди аптек указанного бренда в Самаре.

Как отметили в ФАС, использование в рекламе сравнительных характеристик со словами "выше", "лучший", "первый", "номер один" должно подтверждаться конкретными объективными критериями, по которым осуществляется сравнение.

Однако объективного подтверждения в рекламе аптеки "Вита", считающей себя "лучшей", не оказалось, и антимонопольное ведомство признало ненадлежащей рекламу, размещенную компанией "Рона". ООО получило предписание. Рассматривается вопрос о возбуждении административного дела в отношении должностного лица ООО "Рона".