С аптекой "Вита", посчитавшей себя "лучшей", не согласились в самарском УФАС

В Самарское УФАС РФ обратился житель, обнаруживший рекламу аптеки "Вита" с нарушениями закона. В тексте заведения значилось, что оно "лучшее" среди аптек указанного бренда в Самаре.
Как отметили в ФАС, использование в рекламе сравнительных характеристик со словами "выше", "лучший", "первый", "номер один" должно подтверждаться конкретными объективными критериями, по которым осуществляется сравнение.
Однако объективного подтверждения в рекламе аптеки "Вита", считающей себя "лучшей", не оказалось, и антимонопольное ведомство признало ненадлежащей рекламу, размещенную компанией "Рона". ООО получило предписание. Рассматривается вопрос о возбуждении административного дела в отношении должностного лица ООО "Рона".
Последние комментарии
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...