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Общество

За выходные в Самарской области выявлено 47 нетрезвых водителей

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 9 по 11 апреля на дорогах Самарской области сотрудники ГИБДД провели целенаправленные рейдовые мероприятия по предупреждению и пресечению правонарушений, допускаемых водителями в состоянии опьянения, а также грубых нарушений ПДД РФ.

За три дня рейда по всей области выявлено и привлечено к ответственности 47 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, из них:

— 20 водителей по ст. 12.8 КоАП РФ (управление ТС в состоянии опьянения),

— 19 водителей по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем ТС требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения),

— в отношении восьми водителей собраны материалы по ст. 264.1 УК РФ (управление ТС лицом, находящимся в состоянии опьянения повторно, либо повторное невыполнение законного требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Всего за три дня на дорогах губернии правоохранителями выявлено около 3100 различных правонарушений в области дорожного движения: более 270 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности, в 108 случаях водители перевозили детей с нарушением правил перевозки, более чем 280 раз не предоставили преимущества в движении пешеходам, а сами пешеходы нарушили ПДД РФ в 318 случаях. Также более 350 автомобилистов привлечены к ответственности за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля.

Гид потребителя

Последние комментарии

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и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

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и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

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Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

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