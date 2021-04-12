За выходные в Самарской области выявлено 47 нетрезвых водителей

С 9 по 11 апреля на дорогах Самарской области сотрудники ГИБДД провели целенаправленные рейдовые мероприятия по предупреждению и пресечению правонарушений, допускаемых водителями в состоянии опьянения, а также грубых нарушений ПДД РФ.
За три дня рейда по всей области выявлено и привлечено к ответственности 47 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, из них:
— 20 водителей по ст. 12.8 КоАП РФ (управление ТС в состоянии опьянения),
— 19 водителей по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем ТС требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения),
— в отношении восьми водителей собраны материалы по ст. 264.1 УК РФ (управление ТС лицом, находящимся в состоянии опьянения повторно, либо повторное невыполнение законного требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
Всего за три дня на дорогах губернии правоохранителями выявлено около 3100 различных правонарушений в области дорожного движения: более 270 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности, в 108 случаях водители перевозили детей с нарушением правил перевозки, более чем 280 раз не предоставили преимущества в движении пешеходам, а сами пешеходы нарушили ПДД РФ в 318 случаях. Также более 350 автомобилистов привлечены к ответственности за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля.
Последние комментарии
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...