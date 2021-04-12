За выходные в Самарской области выявлено 47 нетрезвых водителей

С 9 по 11 апреля на дорогах Самарской области сотрудники ГИБДД провели целенаправленные рейдовые мероприятия по предупреждению и пресечению правонарушений, допускаемых водителями в состоянии опьянения, а также грубых нарушений ПДД РФ.

За три дня рейда по всей области выявлено и привлечено к ответственности 47 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, из них:

— 20 водителей по ст. 12.8 КоАП РФ (управление ТС в состоянии опьянения),

— 19 водителей по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем ТС требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения),

— в отношении восьми водителей собраны материалы по ст. 264.1 УК РФ (управление ТС лицом, находящимся в состоянии опьянения повторно, либо повторное невыполнение законного требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Всего за три дня на дорогах губернии правоохранителями выявлено около 3100 различных правонарушений в области дорожного движения: более 270 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности, в 108 случаях водители перевозили детей с нарушением правил перевозки, более чем 280 раз не предоставили преимущества в движении пешеходам, а сами пешеходы нарушили ПДД РФ в 318 случаях. Также более 350 автомобилистов привлечены к ответственности за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля.