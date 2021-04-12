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На праздники в Самаре организуют перевозки к кладбищам Клиника "Реавиз" отметила первый юбилей "Космические" ландшафтные фигуры в Самаре установит "Спецремстройзеленхоз" За выходные в Самарской области выявлено 47 нетрезвых водителей В Самаре заложат памятную капсулу на месте строительства Детского епархиального центра у Ботсада

Общество

На праздники в Самаре организуют перевозки к кладбищам

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2021 году, в дни религиозных праздников и День Победы, а именно 2 мая (Пасха), 9 мая (Красная горка и День Победы), 11 мая (Радоница) и 19 июня (Троицкая родительская суббота), для удобства жителей традиционно будут работать автобусные маршруты, осуществляющие перевозки к городским кладбищам.

Как и всегда, доставка будет организована по следующим автобусным маршрутам:
1. 4к — "Поселок Управленческий — кладбище "Лесное";
2. 27к — "Площадь Кирова — кладбище "Зубчаниновское";
3. 36д — "Хлебная площадь — кладбище "Рубежное";
4. 36ю — Автомобильная дорога "Самара — Оренбург" ("кладбище "Южное") — кладбище "Рубежное";
5. 63э — "А/с "Аврора" — кладбище "Рубежное";
6. 67к — "Поселок Мехзавод — кладбище "Лесное";
7. 77д — "Хлебная площадь — Стромиловское шоссе (кладбище "Южное");
8. 129э — "Автостанция "Аврора" — Южно-обводная дорога (кладбище "Южное").

Автобусы будут ходить по расписанию: отправление первых рейсов с начальных пунктов — в 07:00, последних рейсов от конечных пунктов — в 15:00.На наиболее востребованных маршрутах, в частности, это № 63э и 129э, интервалы движения в течение дня составят от 2 до 6 минут.

На маршрутах предусмотрены все виды льгот по действующим на территории города тарифам. Оплату за проезд можно будет осуществить банковскими картами, транспортными картами, студенческими картами, картами школьника и социальными картами жителя Самарской области.

Кроме того, для безопасной организации движения, а также разворота и стоянки автобусов будут действовать ограничения движения транспорта. Более подробно с данной информацией можно ознакомиться на официальном сайте администрации Самары.

Также в дни массовых перевозок планируется усилить работу трамваев, троллейбусов и автобусов на соответствующих маршрутах — для организации перевозки населения к автостанции "Аврора", Хлебной площади, пл. им. Кирова и др.

Гид потребителя

Последние комментарии

Евгений Колточник 14 октября 2018 10:34 Почтальоны пройдут обучение по оказанию первой помощи

Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Василий Ерёмин 07 октября 2018 16:47 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

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