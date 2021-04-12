На праздники в Самаре организуют перевозки к кладбищам

В 2021 году, в дни религиозных праздников и День Победы, а именно 2 мая (Пасха), 9 мая (Красная горка и День Победы), 11 мая (Радоница) и 19 июня (Троицкая родительская суббота), для удобства жителей традиционно будут работать автобусные маршруты, осуществляющие перевозки к городским кладбищам.
Как и всегда, доставка будет организована по следующим автобусным маршрутам:
1. 4к — "Поселок Управленческий — кладбище "Лесное";
2. 27к — "Площадь Кирова — кладбище "Зубчаниновское";
3. 36д — "Хлебная площадь — кладбище "Рубежное";
4. 36ю — Автомобильная дорога "Самара — Оренбург" ("кладбище "Южное") — кладбище "Рубежное";
5. 63э — "А/с "Аврора" — кладбище "Рубежное";
6. 67к — "Поселок Мехзавод — кладбище "Лесное";
7. 77д — "Хлебная площадь — Стромиловское шоссе (кладбище "Южное");
8. 129э — "Автостанция "Аврора" — Южно-обводная дорога (кладбище "Южное").
Автобусы будут ходить по расписанию: отправление первых рейсов с начальных пунктов — в 07:00, последних рейсов от конечных пунктов — в 15:00.На наиболее востребованных маршрутах, в частности, это № 63э и 129э, интервалы движения в течение дня составят от 2 до 6 минут.
На маршрутах предусмотрены все виды льгот по действующим на территории города тарифам. Оплату за проезд можно будет осуществить банковскими картами, транспортными картами, студенческими картами, картами школьника и социальными картами жителя Самарской области.
Кроме того, для безопасной организации движения, а также разворота и стоянки автобусов будут действовать ограничения движения транспорта. Более подробно с данной информацией можно ознакомиться на официальном сайте администрации Самары.
Также в дни массовых перевозок планируется усилить работу трамваев, троллейбусов и автобусов на соответствующих маршрутах — для организации перевозки населения к автостанции "Аврора", Хлебной площади, пл. им. Кирова и др.
Последние комментарии
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...