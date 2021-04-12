На праздники в Самаре организуют перевозки к кладбищам

В 2021 году, в дни религиозных праздников и День Победы, а именно 2 мая (Пасха), 9 мая (Красная горка и День Победы), 11 мая (Радоница) и 19 июня (Троицкая родительская суббота), для удобства жителей традиционно будут работать автобусные маршруты, осуществляющие перевозки к городским кладбищам.

Как и всегда, доставка будет организована по следующим автобусным маршрутам:

1. 4к — "Поселок Управленческий — кладбище "Лесное";

2. 27к — "Площадь Кирова — кладбище "Зубчаниновское";

3. 36д — "Хлебная площадь — кладбище "Рубежное";

4. 36ю — Автомобильная дорога "Самара — Оренбург" ("кладбище "Южное") — кладбище "Рубежное";

5. 63э — "А/с "Аврора" — кладбище "Рубежное";

6. 67к — "Поселок Мехзавод — кладбище "Лесное";

7. 77д — "Хлебная площадь — Стромиловское шоссе (кладбище "Южное");

8. 129э — "Автостанция "Аврора" — Южно-обводная дорога (кладбище "Южное").

Автобусы будут ходить по расписанию: отправление первых рейсов с начальных пунктов — в 07:00, последних рейсов от конечных пунктов — в 15:00.На наиболее востребованных маршрутах, в частности, это № 63э и 129э, интервалы движения в течение дня составят от 2 до 6 минут.

На маршрутах предусмотрены все виды льгот по действующим на территории города тарифам. Оплату за проезд можно будет осуществить банковскими картами, транспортными картами, студенческими картами, картами школьника и социальными картами жителя Самарской области.

Кроме того, для безопасной организации движения, а также разворота и стоянки автобусов будут действовать ограничения движения транспорта. Более подробно с данной информацией можно ознакомиться на официальном сайте администрации Самары.

Также в дни массовых перевозок планируется усилить работу трамваев, троллейбусов и автобусов на соответствующих маршрутах — для организации перевозки населения к автостанции "Аврора", Хлебной площади, пл. им. Кирова и др.