В Самарской области в ближайшие дни ожидается +23°C

В ближайшие дни Самарская область будет находиться под влиянием западной периферии антициклона. С юго-восточными потоками в наш регион продолжит поступать теплая сухая воздушная масса с центральных районов Казахстана. Ясное небо и слабый ветер также будут способствовать более интенсивному прогреву воздуха в дневные часы. Среднесуточная температура воздуха местами будет превышать климатическую норму на 9° и более, сообщает Приволжское УГМС.
Во вторник, 13 апреля, малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 17...22°C.
В среду, 14 апреля, ночью малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 4...9°C. Днем малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 18...23°C.
В четверг, 15 апреля, ночью малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 4...9°C. Днем малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 18...23°C.
Последние комментарии
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор