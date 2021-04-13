В Самарской области в ближайшие дни ожидается +23°C

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ближайшие дни Самарская область будет находиться под влиянием западной периферии антициклона. С юго-восточными потоками в наш регион продолжит поступать теплая сухая воздушная масса с центральных районов Казахстана. Ясное небо и слабый ветер также будут способствовать более интенсивному прогреву воздуха в дневные часы. Среднесуточная температура воздуха местами будет превышать климатическую норму на 9° и более, сообщает Приволжское УГМС.