В связи с открытием велосезона в Самаре 23 - 25 апреля будет ограничено движение транспорта

В связи с проведением спортивного мероприятия "Открытие велосезона-2021" в Самаре будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре) с 08:00 до 16:00 23 апреля, 24 апреля и 25 апреля.
Под ограничение попадают участки: ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор; Проезд № 2; по ул. Дальней от ул. Арена 2018 (на участке протяженностью 500 метров).
Также на вышеуказанных участках с 00:00 до 16:00 23 апреля, 24 апреля и 25 апреля будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.
Кроме того, с 08:00 до 16:00 23 апреля, 24 апреля, 25 апреля общественный транспорт (автобусы маршрутов №№ 96, 205, 295) будет следовать по временной схеме.
Последние комментарии
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...