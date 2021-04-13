В связи с открытием велосезона в Самаре 23 - 25 апреля будет ограничено движение транспорта

В связи с проведением спортивного мероприятия "Открытие велосезона-2021" в Самаре будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре) с 08:00 до 16:00 23 апреля, 24 апреля и 25 апреля.

Под ограничение попадают участки: ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор; Проезд № 2; по ул. Дальней от ул. Арена 2018 (на участке протяженностью 500 метров).

Также на вышеуказанных участках с 00:00 до 16:00 23 апреля, 24 апреля и 25 апреля будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Кроме того, с 08:00 до 16:00 23 апреля, 24 апреля, 25 апреля общественный транспорт (автобусы маршрутов №№ 96, 205, 295) будет следовать по временной схеме.