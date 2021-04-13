"ЭнергосбыТ Плюс" презентовал студентам СамГТУ вакансии в компании

В лаборатории "Т Плюс", расположенной в стенах корпуса Самарского государственного технического университета, прошла презентация открытых вакансий Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" для студентов теплоэнергетического факультета. Руководители подразделений компании рассказали о востребованных специальностях и специфике работы. Это поможет молодым специалистам определиться со специализацией и, возможно, трудоустроиться в филиал энергокомпании.

Руководитель отдела по работе с дебиторской задолженностью Алина Ахсарова пригласила студентов на вакансии обходчиков, которые совершают визиты к должникам и напоминают о необходимости своевременной оплаты услуг. Преимуществом этого вида подработки является свободный график, который позволяет совмещать ее с учебой.

Руководитель отдела коммерческого учета филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Шабалин предложил будущим энергетикам сразу по окончании учебы попробовать свои силы в качестве инженеров группы контроля узлов учета тепловой энергии. В задачу таких специалистов входит проверка работоспособности различных видов счетчиков перед стартом очередного отопительного сезона.

"На данный момент энергокомпания имеет несколько открытых вакансий, которые могут заинтересовать выпускников и студентов Самарского государственного технического университета. Для начала работы вполне достаточно знаний, полученных в учебном заведении. Мы, в свою очередь, закрепим за каждым новичком опытного наставника, который поможет адаптироваться и получить необходимые практические навыки", — отметила руководитель отдела управления персоналом Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Вера Фокина.

На ярмарке вакансий энергетики провели со студентами интерактивную игру, смоделировав процесс собеседования при приеме на работу. Это помогло будущим энергетикам узнать основные критерии, которыми руководствуется работодатель при выборе новых сотрудников, и понять, как успешно пройти собеседование.

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" принимает резюме от соискателей на почту up-samfl@esplus.ru. Уточнить вопросы по трудоустройству в энергокомпанию можно по тел.: +7(846)279-63-63.