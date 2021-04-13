Уникальный всероссийский 12-часовой телемарафон "Мой космос" транслировали в 60 регионах

В понедельник, 12 апреля, состоялся уникальный всероссийский 12-часовой телемарафон "Мой космос", приуроченный к празднованию 60-летнего юбилея первого полета человека в космос.

Трансляция проходила в региональном эфире канала "Россия 24", на муниципальном телеканале "Самара 24", а также во всех электронных средах ГТРК "Самара": на сайте телекомпании tvsamara.ru, в группе сети "ВКонтакте" и на национальной мультимедийной платформе "Смотрим".

В ходе телемарафона губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вышел в федеральный эфир канала "Россия 24", дав развернутое интервью. Глава региона рассказал о будущем промышленного космического кластера, о перспективных разработках самарских конструкторов и ученых, уделив особое внимание развитию инженерного образования и практике молодежной вовлеченности в идею покорения околоземного пространства.

Зрительский отклик не заставил себя ждать. Только в группе ГТРК "Самара" сети "ВКонтакте" зафиксировано более 270 тыс. просмотров.

60 российских регионов анонсировали трансляцию марафона или вели трансляцию на своих ресурсах, рассказывали о грандиозном событии в новостных блоках на своих территориях. Телевизионные рейтинги еще предстоит подсчитать.

Основными площадками телемоста стали большая студия ГТРК "Самара" и музейно-выставочный комплекс "Самара Космическая". 12 часов шел плотный поток событийной и познавательной информации, спецрепортажи со всей страны об истории освоения космоса и перспективах отрасли, виртуальные экскурсии по "гагаринским местам", связанным с жизненным путем и славным подвигом первого посланца Земли на орбите.

Были показаны документальные фильмы и актуальные интервью со строителями ракет, спутников, космических кораблей, выступали профессиональные артисты и участники многочисленных конкурсов, организованных в рамках проекта "Мой космос".

В ходе телемарафона две его площадки посетили десятки гостей: как будущие покорители космоса - молодые инженеры, так и руководители крупнейших отраслевых промышленных предприятий, спортсмены-энтузиасты и волонтеры, авторы современных научных практик.

В прямом эфире показаны события дня: церемония закладки капсулы в основание будущего планетария; космическая экскурсия, которую провел для школьников губернатор Самарской области Дмитрий Азаров; награждение значками ГТО юных атлетов. Все это благодаря телемарафону теперь стало новой космической историей Самары.

К марафону подключились 44 города из более чем 30 регионов страны, истории которых связаны с освоением околоземного пространства, - от Калининграда до Бийска и Барнаула. Материалы подготовили журналисты холдинга ВГТРК, объединяющего все российские регионы в единое информационное пространство. Главной медиаплощадкой стала ГТРК "Самара".

Организаторами телемарафона выступили холдинг ВГТРК, правительство Самарской области и ГТРК "Самара" при поддержке Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева и Союза композиторов России.