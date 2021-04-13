16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Уникальный всероссийский 12-часовой телемарафон "Мой космос" транслировали в 60 регионах В Самаре до конца недели откроется грузовая переправа В связи с открытием велосезона в Самаре 23-25 апреля будет ограничено движение транспорта Паводковая обстановка в Самарской области стабильна В Самарской области в ближайшие дни ожидается +23°C

Общество

Уникальный всероссийский 12-часовой телемарафон "Мой космос" транслировали в 60 регионах

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 12 апреля, состоялся уникальный всероссийский 12-часовой телемарафон "Мой космос", приуроченный к празднованию 60-летнего юбилея первого полета человека в космос.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Трансляция проходила в региональном эфире канала "Россия 24", на муниципальном телеканале "Самара 24", а также во всех электронных средах ГТРК "Самара": на сайте телекомпании tvsamara.ru, в группе сети "ВКонтакте" и на национальной мультимедийной платформе "Смотрим".

В ходе телемарафона губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вышел в федеральный эфир канала "Россия 24", дав развернутое интервью. Глава региона рассказал о будущем промышленного космического кластера, о перспективных разработках самарских конструкторов и ученых, уделив особое внимание развитию инженерного образования и практике молодежной вовлеченности в идею покорения околоземного пространства.

Зрительский отклик не заставил себя ждать. Только в группе ГТРК "Самара" сети "ВКонтакте" зафиксировано более 270 тыс. просмотров.

60 российских регионов анонсировали трансляцию марафона или вели трансляцию на своих ресурсах, рассказывали о грандиозном событии в новостных блоках на своих территориях. Телевизионные рейтинги еще предстоит подсчитать.

Основными площадками телемоста стали большая студия ГТРК "Самара" и музейно-выставочный комплекс "Самара Космическая". 12 часов шел плотный поток событийной и познавательной информации, спецрепортажи со всей страны об истории освоения космоса и перспективах отрасли, виртуальные экскурсии по "гагаринским местам", связанным с жизненным путем и славным подвигом первого посланца Земли на орбите.

Были показаны документальные фильмы и актуальные интервью со строителями ракет, спутников, космических кораблей, выступали профессиональные артисты и участники многочисленных конкурсов, организованных в рамках проекта "Мой космос".

В ходе телемарафона две его площадки посетили десятки гостей: как будущие покорители космоса - молодые инженеры, так и руководители крупнейших отраслевых промышленных предприятий, спортсмены-энтузиасты и волонтеры, авторы современных научных практик.

В прямом эфире показаны события дня: церемония закладки капсулы в основание будущего планетария; космическая экскурсия, которую провел для школьников губернатор Самарской области Дмитрий Азаров; награждение значками ГТО юных атлетов. Все это благодаря телемарафону теперь стало новой космической историей Самары.

К марафону подключились 44 города из более чем 30 регионов страны, истории которых связаны с освоением околоземного пространства, - от Калининграда до Бийска и Барнаула. Материалы подготовили журналисты холдинга ВГТРК, объединяющего все российские регионы в единое информационное пространство. Главной медиаплощадкой стала ГТРК "Самара".

Организаторами телемарафона выступили холдинг ВГТРК, правительство Самарской области и ГТРК "Самара" при поддержке Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева и Союза композиторов России.

Гид потребителя

Последние комментарии

Евгений Колточник 14 октября 2018 10:34 Почтальоны пройдут обучение по оказанию первой помощи

Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Василий Ерёмин 07 октября 2018 16:47 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

Фото на сайте

День открытых дверей в самарском цирке

День открытых дверей в самарском цирке

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2