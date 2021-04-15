16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
16 и 17 апреля прививку от коронавируса сделают в мобильных пунктах возле ТЦ Паром в Рождествено выйдет 20 апреля УК "Коммунресурс": зима закончилась — пора готовиться к следующей Коронавирус унес еще 15 жизней в Самарской области за сутки Сервис аренды самокатов Urent заработал в Самаре

Общество

Паром в Рождествено выйдет 20 апреля

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Паромная переправа между Самарой и Рождествено откроется 20 апреля, сообщил генеральный директор ООО "Алексеевское карьерное управление" ("АКУ"), которому принадлежит грузовой паром "Окский", Сергей Баклыков.

Жители Рождествено обеспокоены ситуацией с паромной переправой. Они выложили в соцсети видео, где показывается перенос причала на другое место. По словам и.о. главы сельского поселения Василия Зенина, причина переноса не известна, местная администрация обратилась за разъяснениями в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области и ООО "Самарское речное пассажирское предприятие".

По словам Баклыкова, причал, действительно, переносится, поскольку арендатор участка акватории ООО "Волга-Плюс" повысил плату за пользование этим участком. В связи с этим владелец парома принял решение перенести пристань в другое место. Подъезд к ней будет оборудован, добавил Сергей Баклыков.

Тарифы на услуги парома останутся прежними.

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Антипова 13 апреля 2021 13:23 В Самаре заложат памятную капсулу на месте строительства Детского епархиального центра у Ботанического сада

Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.

Евгений Колточник 14 октября 2018 10:34 Почтальоны пройдут обучение по оказанию первой помощи

Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Василий Ерёмин 07 октября 2018 16:47 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

Фото на сайте

День открытых дверей в самарском цирке

День открытых дверей в самарском цирке

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2