Паром в Рождествено выйдет 20 апреля

Паромная переправа между Самарой и Рождествено откроется 20 апреля, сообщил генеральный директор ООО "Алексеевское карьерное управление" ("АКУ"), которому принадлежит грузовой паром "Окский", Сергей Баклыков.
Жители Рождествено обеспокоены ситуацией с паромной переправой. Они выложили в соцсети видео, где показывается перенос причала на другое место. По словам и.о. главы сельского поселения Василия Зенина, причина переноса не известна, местная администрация обратилась за разъяснениями в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области и ООО "Самарское речное пассажирское предприятие".
По словам Баклыкова, причал, действительно, переносится, поскольку арендатор участка акватории ООО "Волга-Плюс" повысил плату за пользование этим участком. В связи с этим владелец парома принял решение перенести пристань в другое место. Подъезд к ней будет оборудован, добавил Сергей Баклыков.
Тарифы на услуги парома останутся прежними.
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Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор