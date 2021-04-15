Паром в Рождествено выйдет 20 апреля

Паромная переправа между Самарой и Рождествено откроется 20 апреля, сообщил генеральный директор ООО "Алексеевское карьерное управление" ("АКУ"), которому принадлежит грузовой паром "Окский", Сергей Баклыков.

Жители Рождествено обеспокоены ситуацией с паромной переправой. Они выложили в соцсети видео, где показывается перенос причала на другое место. По словам и.о. главы сельского поселения Василия Зенина, причина переноса не известна, местная администрация обратилась за разъяснениями в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области и ООО "Самарское речное пассажирское предприятие".

По словам Баклыкова, причал, действительно, переносится, поскольку арендатор участка акватории ООО "Волга-Плюс" повысил плату за пользование этим участком. В связи с этим владелец парома принял решение перенести пристань в другое место. Подъезд к ней будет оборудован, добавил Сергей Баклыков.

Тарифы на услуги парома останутся прежними.