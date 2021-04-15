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Общество

Участникам проекта "Бессмертный полк онлайн"-2021 зададут вопросы в ходе прямой трансляции

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 19 апреля, в 11:00 (мск) на площадке МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция, посвященная проекту проведения в 2021 году Бессмертного полка России "Бессмертный полк онлайн".

Пресс-конференция пройдет в онлайн-формате, вопросы ее участникам можно задать на странице анонса, там же будет доступна трансляция мероприятия.

В 2020 году из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране и невозможности очно провести марш Бессмертного полка, ставший неотъемлемой традицией Дня Победы, было организовано онлайн-шествие.

Проект "Бессмертный полк онлайн" показал свою востребованность в обществе. В минувшем году трансляция шествия длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 млн человек во всем мире, было подано порядка 3 млн заявок из разных стран.

"Бессмертный полк онлайн" вызвал значительный отклик у молодого поколения, проявляющего повышенный интерес к цифровым новациям, и у тех, кто по каким-либо причинам не может принять участие в традиционном шествии Бессмертного полка.

В связи с таким высоким интересом к онлайн-шествию организаторы решили провести его и в 2021 году. Разработчики "Бессмертного полка онлайн"-2021 учли все пожелания пользователей в минувшем году и внесли в онлайн-шествие ряд существенных изменений, от регистрации в личном кабинете и до организации трансляции 9 мая.

Так, в этом году все герои пройдут в рядах онлайн-шествия в один день: планируется разбить общую трансляцию по регионам, чтобы в каждом субъекте Российской Федерации граждане смогли увидеть своих родных и близких, защищавших нашу страну на фронтах войны и ковавших победу в тылу.

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