Участникам проекта "Бессмертный полк онлайн"-2021 зададут вопросы в ходе прямой трансляции

В понедельник, 19 апреля, в 11:00 (мск) на площадке МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция, посвященная проекту проведения в 2021 году Бессмертного полка России "Бессмертный полк онлайн".
Пресс-конференция пройдет в онлайн-формате, вопросы ее участникам можно задать на странице анонса, там же будет доступна трансляция мероприятия.
В 2020 году из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране и невозможности очно провести марш Бессмертного полка, ставший неотъемлемой традицией Дня Победы, было организовано онлайн-шествие.
Проект "Бессмертный полк онлайн" показал свою востребованность в обществе. В минувшем году трансляция шествия длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 млн человек во всем мире, было подано порядка 3 млн заявок из разных стран.
"Бессмертный полк онлайн" вызвал значительный отклик у молодого поколения, проявляющего повышенный интерес к цифровым новациям, и у тех, кто по каким-либо причинам не может принять участие в традиционном шествии Бессмертного полка.
В связи с таким высоким интересом к онлайн-шествию организаторы решили провести его и в 2021 году. Разработчики "Бессмертного полка онлайн"-2021 учли все пожелания пользователей в минувшем году и внесли в онлайн-шествие ряд существенных изменений, от регистрации в личном кабинете и до организации трансляции 9 мая.
Так, в этом году все герои пройдут в рядах онлайн-шествия в один день: планируется разбить общую трансляцию по регионам, чтобы в каждом субъекте Российской Федерации граждане смогли увидеть своих родных и близких, защищавших нашу страну на фронтах войны и ковавших победу в тылу.
Последние комментарии
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор