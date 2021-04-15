Дело экс-начальника ГИБДД Пестравского района отправили в суд

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В Самарской области в суд отправили уголовное дело бывшего начальника ГИБДД ОМВД России по Пестравскому району, которого обвиняют в получении взятки, сообщает региональная прокуратура.