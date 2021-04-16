В Тольятти арестован подозреваемый в насилии над ребенком

В четверг, 15 апреля, в Тольятти судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. "Б" ч. 4 ст. 132 УК РФ), об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района.
Напомним, что, по версии следствия, 13 апреля мужчина на общем балконе дома в Автозаводском районе совершил действия сексуального характера в отношении девочки. Правоохранители задержали подозреваемого. В четверг, 15 апреля, следствие вышло в суд с ходатайством о его аресте. Ходатайство поддержала прокуратура Автозаводского района.
По данным надзорного ведомства, стороной защиты причастность подозреваемого к совершению преступления в суде не отрицалась. В итоге суд удовлетворил ходатайство следователя. Подозреваемый заключен под стражу на два месяца.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.
Последние комментарии
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .