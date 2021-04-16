В Тольятти арестован подозреваемый в насилии над ребенком

В четверг, 15 апреля, в Тольятти судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. "Б" ч. 4 ст. 132 УК РФ), об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района.

Напомним, что, по версии следствия, 13 апреля мужчина на общем балконе дома в Автозаводском районе совершил действия сексуального характера в отношении девочки. Правоохранители задержали подозреваемого. В четверг, 15 апреля, следствие вышло в суд с ходатайством о его аресте. Ходатайство поддержала прокуратура Автозаводского района.

По данным надзорного ведомства, стороной защиты причастность подозреваемого к совершению преступления в суде не отрицалась. В итоге суд удовлетворил ходатайство следователя. Подозреваемый заключен под стражу на два месяца.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.