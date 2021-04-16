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Общество

К воскресенью в регионе ожидается понижение температуры и дожди

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По сведениям синоптиков "Приволжского УГМС", в Самарской области ожидается снижение температуры воздуха и дожди.

В пятницу днем, 16 апреля, малооблачно. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 20...25 °C.

В субботу, 17 апреля, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.
Температура воздуха 4...9 °C. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 17...22 °C.

В воскресенье, 18 апреля, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 2...7 °C. Днем переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 13...18 °C.

Гид потребителя

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