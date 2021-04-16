К воскресенью в регионе ожидается понижение температуры и дожди

По сведениям синоптиков "Приволжского УГМС", в Самарской области ожидается снижение температуры воздуха и дожди.
В пятницу днем, 16 апреля, малооблачно. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 20...25 °C.
В субботу, 17 апреля, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.
Температура воздуха 4...9 °C. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 17...22 °C.
В воскресенье, 18 апреля, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 2...7 °C. Днем переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 13...18 °C.
Последние комментарии
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор