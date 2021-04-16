Стартовала навигация из Самары до Ширяево и Шелехмети

С пятницу, 16 апреля, открыты речные рейсы из Самары до Ширяево и Шелехмети.
Суда будут ходить по маршрутам "Самара – Поляна Фрунзе - Ширяево", "Самара – Нижний пляж - Шелехметь".
Отправление из Самары до Ширяево в 8:30. В 9:30 - Поляна Фрунзе. Отправление из Ширяево в 16:00.
До Шелехмети в расписании указано два рейса: в 8:15 и 16:00 из Самары, обратно - 9:30, 17:15.
С 17 апреля начнется работа судов по маршруту "Самара – Подгоры – Гаврилова поляна".
Последние комментарии
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор