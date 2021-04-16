Стартовала навигация из Самары до Ширяево и Шелехмети

С пятницу, 16 апреля, открыты речные рейсы из Самары до Ширяево и Шелехмети.

Суда будут ходить по маршрутам "Самара – Поляна Фрунзе - Ширяево", "Самара – Нижний пляж - Шелехметь".

Отправление из Самары до Ширяево в 8:30. В 9:30 - Поляна Фрунзе. Отправление из Ширяево в 16:00.

До Шелехмети в расписании указано два рейса: в 8:15 и 16:00 из Самары, обратно - 9:30, 17:15.

С 17 апреля начнется работа судов по маршруту "Самара – Подгоры – Гаврилова поляна".