СМИ: "Крылья Советов" выручили в 2020 г. 1,5 млрд рублей

Совокупный доход клубов ФНЛ по итогам 2020 г. составил почти 7 млрд руб., а фактический заработок – менее 2,4 млрд, пишет bookmaker-ratings.ru.
Так, общие доходы ФК "Крылья Советов" в 2020 г. составили 1 457 995 000 руб., из которых 988,3 млн - "прочие поступления". Половину сезона самарцы провели в РПЛ.
За прошлый год на зарплаты в самарском клубе было потрачено 1,045 млрд рублей.
Доходы "Крыльев" от спонсорских контрактов, коммерческой деятельности и продажи билетов - 70 млн рублей.
Напомним, по итогам 2019 г. "Крылья Советов" получили прибыль в 155,2 млн руб. (до налогообложения). Операционные доходы самарского клуба составляли 1,96 млрд рублей.
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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))