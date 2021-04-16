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Футбол Спорт

СМИ: "Крылья Советов" выручили в 2020 г. 1,5 млрд рублей

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Совокупный доход клубов ФНЛ по итогам 2020 г. составил почти 7 млрд руб., а фактический заработок – менее 2,4 млрд, пишет bookmaker-ratings.ru.

Так, общие доходы ФК "Крылья Советов" в 2020 г. составили 1 457 995 000 руб., из которых 988,3 млн - "прочие поступления". Половину сезона самарцы провели в РПЛ. 

За прошлый год на зарплаты в самарском клубе было потрачено 1,045 млрд рублей. 

Доходы "Крыльев" от спонсорских контрактов, коммерческой деятельности и продажи билетов - 70 млн рублей. 

Напомним, по итогам 2019 г. "Крылья Советов" получили прибыль в 155,2 млн руб. (до налогообложения). Операционные доходы самарского клуба составляли 1,96 млрд рублей.

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