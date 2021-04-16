Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по развитию технопарков

Минпромторг России впервые опубликовал официальную статистику развития индустриальных парков и промышленных технопарков в России. Самарская область заняла в нем девятое место.

По итогам 2020 года в России действуют и создаются 258 индустриальных парков. На их территории за прошедший год разместились 807 новых компаний с численностью занятых свыше 9 300 человек.

Объем внебюджетных инвестиций резидентов в открытие новых производств за 2020 год составил свыше 181 млрд рублей. Несмотря на трудности, вызванные ограничениями в период пандемии в 2020 году, удалось не допустить значительного падения объема инвестиций резидентов парков (снижение составило 16% по сравнению с 2019 годом).

Количество действующих и создаваемых промышленных технопарков составило 73 объекта, общая площадь которых достигла более 1,7 млн кв. м подготовленных площадей, обеспеченных коммунальной, транспортной и технологической инфраструктурой (инжиниринговые центры, чистые комнаты, центры коллективного пользования оборудованием и др.).

"В пятерку регионов-лидеров по количеству действующих и создаваемых парков вошли Московская область (53 парка), Республика Татарстан (27 парков), Республика Башкортостан (14 парков), Москва (13 парков), Калужская область (11 парков). Это означает, что в данных субъектах Российской Федерации благодаря активности региональных властей и частных инвесторов создана наиболее развитая промышленная инфраструктура для размещения новых производственных компаний", — сообщил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Минпромторг России назначен Правительством РФ уполномоченным органом по сбору статистики и мониторингу деятельности индустриальных парков и промышленных технопарков.

Сегодня в Самарской области действует 7 индустриальных парков и 2 технопарка. Лидирующее положение региона среди остальных субъектов страны и успешное развитие площадок с особыми условиями для частного бизнеса подтверждается многочисленными федеральными рейтингами.

Площадки индустриальных парков готовы предоставить инвесторам земельные участки с необходимой инфраструктурой, налоговые льготы и преференции, а также поддержку региональных властей. Резиденты, разместившие в действующих промпарках "Преображенка" и "Чапаевск" свои производства и логистические центры, создали уже 4,6 тыс рабочих мест. Скоро заработает распределительный центр "Почты России", на котором будет трудоустроено более тысячи человек.

Успешное развитие индустриальных парков региона отмечается федеральным центром — Самарская область получила дополнительные средства на инфраструктуру индустриального парка "Преображенка". Они пойдут на возмещение средств, потраченных на создание, модернизацию и реконструкцию инфраструктуры индустриальных и промышленных технических парков. Самарской области уже выделены более 50,4 млн руб., в 2021 году возмещение затрат составит более 74,5 млн рублей.

"Наш регион вошел в десятку лучших субъектов страны по уровню развития промышленных и технологических парков, мы лидируем по эффективности государственно-частного партнерства. Это еще раз подтверждает высокую инвестиционную привлекательность Самарской области, слаженную работу команды правительства региона, — прокомментировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.