Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по развитию технопарков

Минпромторг России впервые опубликовал официальную статистику развития индустриальных парков и промышленных технопарков в России. Самарская область заняла в нем девятое место.
По итогам 2020 года в России действуют и создаются 258 индустриальных парков. На их территории за прошедший год разместились 807 новых компаний с численностью занятых свыше 9 300 человек.
Объем внебюджетных инвестиций резидентов в открытие новых производств за 2020 год составил свыше 181 млрд рублей. Несмотря на трудности, вызванные ограничениями в период пандемии в 2020 году, удалось не допустить значительного падения объема инвестиций резидентов парков (снижение составило 16% по сравнению с 2019 годом).
Количество действующих и создаваемых промышленных технопарков составило 73 объекта, общая площадь которых достигла более 1,7 млн кв. м подготовленных площадей, обеспеченных коммунальной, транспортной и технологической инфраструктурой (инжиниринговые центры, чистые комнаты, центры коллективного пользования оборудованием и др.).
"В пятерку регионов-лидеров по количеству действующих и создаваемых парков вошли Московская область (53 парка), Республика Татарстан (27 парков), Республика Башкортостан (14 парков), Москва (13 парков), Калужская область (11 парков). Это означает, что в данных субъектах Российской Федерации благодаря активности региональных властей и частных инвесторов создана наиболее развитая промышленная инфраструктура для размещения новых производственных компаний", — сообщил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Минпромторг России назначен Правительством РФ уполномоченным органом по сбору статистики и мониторингу деятельности индустриальных парков и промышленных технопарков.
Сегодня в Самарской области действует 7 индустриальных парков и 2 технопарка. Лидирующее положение региона среди остальных субъектов страны и успешное развитие площадок с особыми условиями для частного бизнеса подтверждается многочисленными федеральными рейтингами.
Площадки индустриальных парков готовы предоставить инвесторам земельные участки с необходимой инфраструктурой, налоговые льготы и преференции, а также поддержку региональных властей. Резиденты, разместившие в действующих промпарках "Преображенка" и "Чапаевск" свои производства и логистические центры, создали уже 4,6 тыс рабочих мест. Скоро заработает распределительный центр "Почты России", на котором будет трудоустроено более тысячи человек.
Успешное развитие индустриальных парков региона отмечается федеральным центром — Самарская область получила дополнительные средства на инфраструктуру индустриального парка "Преображенка". Они пойдут на возмещение средств, потраченных на создание, модернизацию и реконструкцию инфраструктуры индустриальных и промышленных технических парков. Самарской области уже выделены более 50,4 млн руб., в 2021 году возмещение затрат составит более 74,5 млн рублей.
"Наш регион вошел в десятку лучших субъектов страны по уровню развития промышленных и технологических парков, мы лидируем по эффективности государственно-частного партнерства. Это еще раз подтверждает высокую инвестиционную привлекательность Самарской области, слаженную работу команды правительства региона, — прокомментировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html