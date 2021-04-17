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Общество

В день футбольного матча возле "Солидарность Арены" развернут прививочный пункт

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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17 апреля с 13:00 до 15:00 на территории стадиона "Солидарность Арена" (площадка гейта №2) перед футбольным матчем "Крылья Советов" - "Факел" будет работать передвижной прививочный пункт для вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Любой житель области старше 18 лет сможет пройти вакцинацию от COVID-19 в мобильном медицинском комплексе. При себе необходимо иметь полис ОМС, паспорт и СНИЛС, передает пресс-служба правительства Самарской области.

Перед вакцинацией жителей проконсультирует врач-терапевт, измерит температуру, сатурацию, артериальное давление, произведет осмотр и примет решение о проведении вакцинации. Если нет противопоказаний, то сделает прививку первым компонентом вакцины.

 

 

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