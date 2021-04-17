В день футбольного матча возле "Солидарность Арены" развернут прививочный пункт

17 апреля с 13:00 до 15:00 на территории стадиона "Солидарность Арена" (площадка гейта №2) перед футбольным матчем "Крылья Советов" - "Факел" будет работать передвижной прививочный пункт для вакцинации от новой коронавирусной инфекции.
Любой житель области старше 18 лет сможет пройти вакцинацию от COVID-19 в мобильном медицинском комплексе. При себе необходимо иметь полис ОМС, паспорт и СНИЛС, передает пресс-служба правительства Самарской области.
Перед вакцинацией жителей проконсультирует врач-терапевт, измерит температуру, сатурацию, артериальное давление, произведет осмотр и примет решение о проведении вакцинации. Если нет противопоказаний, то сделает прививку первым компонентом вакцины.
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Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор