Как открыть свой бизнес в пандемию? Советы от Бьюти Тяки

Заработать на хобби миллион за полгода - реально. Екатерина ушла из офиса в никуда и с нуля начала развивать свой бизнес. Оказывается, ровные стрелки, аккуратный тон и красная помада - не главное в бьюти сфере. О том, что важно, узнала журналист Волга Ньюс.

- Как ты попала в бьюти индустрию?

- Три года назад я работала в "Бизнес-гаранте" эйчар — специалистом. Занималась внутрикорпоративной культурой: проводила тренинги, подбирала персонал. Пока работала в офисе, решила обучиться макияжу. По обыкновению страдали самые близкие: красила маму, бабушку, подружек. И неожиданно стали поступать вопросы: как записаться на мейк. Я удивилась, ведь это просто хобби, а тут такое. Спустя три года работы в офисе я решила уволиться. Естественно, долго думала, страдала, рыдала, но мне очень хотелось попробовать соединить навыки в преподавании и в макияже. Поэтому я взяла вино и пошла к начальнице. Получила 30 000 рублей и загадала, что через 10 лет открою свою студию в старом городе, но что-то пошло не по плану… Студия у меня появилась через 2,5 года.

- Почему не маникюр, не шугаринг, а именно макияж?

- Для меня макияж как способ эмоционального перевоплощения. Это не просто яркие губы или подведенные глаза, это определенное внутреннее состояние: сделаю жгучий смоки — я сексуальная и дерзкая, спокойный нюд — я нежная и беззащитная. Макияж — это самый простой способ перевоплотиться, а еще это внутренняя трансформация, возможность почувствовать себя в новом образе.

- Сейчас много бьюти сфер, не боялась ли ты конкуренции и провала?

- Меня часто спрашивали: "Кать, а ты думала вернуться обратно в офис через полгода, если не получится?". Отвечаю: "Нет". Я настолько была уверена и ничего не боялась, что таких мыслей не появлялось. Но конечно, я ревела, многое шло не так, как хотелось, не было большого объема клиентов. Но нужно пережить этот момент неудач и не сидеть сложа лапки, а фигачить 24/7. А по поводу конкуренции: на каждого клиента найдется свой мастер. Потому что все люди уникальны. Человек в результате идет к человеку, а не к идеальным стрелкам и бровям. Нужно понимать, что один и тот же макияж каждый сделает по-своему, поэтому не надо думать, что все тут конкуренты, у каждого свой почерк.

- А в чем твоя уникальность?

- Да я вся такая особенная (смеется). Когда начинала, то не знала даже понятия личный бренд. Я просто вела блог в соцсетях, как чувствовала: пила вино, красилась, материлась, шутила. Мне говорили: "Ой, да у тебя там одни подростки, девочки с цветными волосами". Как выяснилось нет! Большая часть аудитории — взрослые тетеньки. Они мне так говорят: "Кать, я тут выбирала визажиста. Открыла один инстаграм: красивые работы, все чистенько, аккуратно. Открываешь твой инстаграм, а в нем театр: хочешь - про винчик прочитаешь, хочешь - поугараешь, хочешь - посмотришь какой консилер купить. И конечно мы выбрали тебя".

Для многих первый макияж — это стресс и важно прийти к человеку, с которым комфортно. Поэтому я советую не бояться писать личные посты. Любишь готовить пасту — да выложи этот пост с рецептом. Кто-то посмотрит и скажет: "О, я тоже люблю готовить, пойду к ней, будет что обсудить". Здесь не надо бояться показать себя, потому что личный бренд — это не придуманный образ, это как раз уникальные черты человека.

- Как появился твой бренд — Бьюти Тяка?

- Еще в офисе, в рабочем чате, кто-то торопился и написал вместо Катя — Тяка. Коллеги подхватили это прозвище и стали прикалываться: "Ты у нас Тяка теперь". А когда я пошла учиться на макияж, то на работе смеялись: ты что, Бьюти Тяка? Я решила оставить это, даже не придумывала ничего. Поэтому нужно ловить из жизни какие-то фишки. Мы же себя со стороны не видим, необходимо обращать внимание на реакцию друзей, замечать, что им нравится, и транслировать это. А логотип — мои кудрявые розовые волосы.

- Какая идея у твоего проекта?

- Я хотела показать, что перевоплощаться может каждый, это просто и недорого. Такую идею я донесла на открытии салона через показ. Возле студии по улице шли модели, разных полов с разными макияжами и типажами: была девочка американка, мальчик с длинными волосами, лысая девушка и модель 75 лет с красными губами. Я доказала, что неважно, сколько тебе лет, какой пол и цвет кожи, мой проект подберет образ каждому, в котором можно чувствовать себя дерзко, нежно, сексуально. И у меня получилось: ко мне приходили молодые мамы и приводили двенадцатилетних дочерей, приходили и дамы за шестьдесят со словами: "Наконец-то я освободилась и решила научиться", — у меня аж мурашки по телу.

- У тебя же не только салон, но и магазин, как ты решила открыть его?

- Когда у меня пошли заказы на макияж мне позвонили из Москвы: "Здравствуйте, я Маша, занимаюсь косметикой для волос. Не хотите ли протестировать нашу продукцию и оставить отзыв в блоге?". Я попробовала, и мне понравилось, второй раз покупала у них уже сама. Потом Маша предложила дистрибуцию в Самару. А у меня ученики, заказы, я как представила, что еще и это будет, то совсем с ума сойду. Помог муж — сказал, что всегда хотел товаркой заниматься, а вообще он врач по профессии. Но я обрадовалась, что муж включился, это уже семейный бизнес получается. Тогда у нас и возникла мысль открыть свой магазин.

- Кто больше зарабатывает - ты или муж?

- У нас общий бюджет. Но если посчитать, то с магазина больше заработок.

- Можно ли открыть бизнес без денег или обязательно брать кредит?

- Я начинала без денег, мне на предыдущей работе выплатили 30 000 рублей и все. Кредит мы не брали. Решили, что деньги, которые получаем с шампуня, будем вкладывать в ремонт студии. Его мы сделали за три месяца, вложили с продаж миллион с лишним.

- А какие вообще были твои первые шаги в бизнесе?

- Я поняла, что мне не хватает знаний в сфере продаж. Я отучилась очно на курсах смм-специалиста и начала вести инстаграм. Меня часто спрашивали: "Ты что, уволилась из офиса, чтобы стать бьюти-блогером?". Нет! Блог появился спонтанно, я просто несу через него определенную мысль.

- Как ты продвигалась дальше? Сразу ли пошли заказы и повалились деньги?

- Кажется, что это так красиво и просто — я сидела в офисе и вот, все получилось, но нет! Я впахивала день и ночь, это большой объем работы. Первые полгода я сидела без денег. Работала на разных бесплатных проектах, сотрудничала с журналами, занималась бартером, да и просто о себе везде заявляла. Я человек не стеснительный, наверное, это мне и помогло. Потом я начала снимать помещение на Куйбышева с тремя зеркалами и икеевскими стульями, там я красила девочек. Арендовала, кстати, я его с мастером в подвале. А потом началась пандемия.

- В пандемию все закрываются, а ты наоборот открылась, как так получилось?

- Весной 2020 года я мечтала открыть студию, но всех посадили на карантин. Мы с мужем расстроились сначала, потому что уже выбирали помещение для студии и хотели делать ремонт. Но потом подумали, что подвешенное состояние, проблемы будут всегда, поэтому пандемия — не пандемия — неважно, будем работать. Тогда у меня и появилась мысль уйти в онлайн. Получилось так: мы сидели дома, рекламировали продукцию и тестировали ее на себе. А что делать еще? Люди все равно моют голову. Поэтому мы назаказывали побольше шампуня — во дворе аж образовалась пробка из Яндекс-доставки и завалили балкон косметикой. В этом была наша ошибка. Поставщик давала продукцию просто так — на реализацию. Тогда казалось это классно — берешь на халяву, продаешь — переводишь деньги. Но в итоге у нас накопилась большая задолженность, за раз не погасить.

- Какие еще были ошибки?

- Вторая моя ошибка в том, что я сразу набрала команду. Хоть я и работала раньше эйчаром, а получилось - как сапожник без сапог. Из всей набранной команды остался один человек. Кто-то рано подхватил звездную болезнь, кто-то безответственно подходил к работе. Я сейчас говорю ученикам, что цель должна эволюционировать вместе с вами. То есть, было бы странно, если я после увольнения взяла кредит, арендовала большую студию, купила лучшее оборудование, наняла визажистов и не понимала, что с этим всем делать дальше. Поэтому важно создавать все по потребностям. Также необходимо понемногу прививать лояльность к бренду, а не сразу выдавать много информации и обрушивать на аудиторию все "самое лучшее". Еще одна ошибка — игнорирование клиентской базы. Когда у нас было 3,5 клиента, мы думали, что найдем потом их в директе в соцсетях. Но оказалось, это не так просто, их легко потерять. Поэтому на заметку начинающим бизнесменам: на первых этапах вести клиентскую базу.

- Есть ли еще заметки начинающим бизнесменам?

- Важно самому понимать процесс работы. А то многие думают: отучусь сейчас, найму всех и будет хорошо. Это ошибка. Нужно самой понимать, как писать тексты, что снимать и что делать. А то наберешь таргетологов, копирайтеров, пиар-директора и даже не сможешь правильно задачу им поставить, потому что сам через это не прошел. Я была и бухгалтером, и сторис-мейкером, и директором. А когда времени писать тексты не стало, то я сказала: окей, потребность есть — ищем человека. Теперь я просто набираю аудио сообщение, и копирайтер превращает его в текст.

- Рекламу сразу начала запускать?

- Еще одна проблема у многих в соцсетях — преждевременный запуск рекламы. Сначала нужно понять, кто твоя целевая аудитория, знать, для кого ты пишешь блог. Также важно заняться "упаковкой" страницы: это не фото мужа в трусах с шашлыком, а продуманный рабочий контент. Нужно знать еще и боли своей аудитории: чем я могу помочь и смогу ли решить проблему клиента. После такого анализа и заполнения аккаунта можно запускать рекламу.

- А где нашла первых клиентов?

- В соцсетях, когда начала вести блог, оттуда же начали поступать и коммерческие предложения. Главное — не думать за подписчика. Многие сомневаются: "А писать ли мне этот пост о своих интересах? А выкладывать ли фото покупок?". Отвечаю: обязательно выкладывать и смотреть на реакцию аудитории — зайдет или нет. Только так можно понять своих клиентов.

- Самая большая трудность, с которой ты столкнулась?

- Трудности только в голове.

- И как перебороть этот блок?

- Это "синдром самозванца": а что я туда попрусь, не такая уж я и молодец, не оправдаю ожидания близких, ничего не получится. Или излишний перфекционизм мешает: хочется сделать все идеально, а если нет, то зачем начинать? Важно найти своих людей, которые будут поддерживать. Меня семья поддерживала и муж. Но это не обязательно должны быть родные люди, это могут быть и те, кто разделяет взгляды. У меня на уроках девочки рассказывают, как им муж говорит: "Что ты там удумала со своими хайлатерами?". Получается, мы перекладываем ответственность на других: они решили за меня. Нужно отстаивать свое мнение и прислушиваться к своему "хочу". А еще желательно найти опытного наставника, который тоже прошел этот путь и сталкивался с ошибками, кто поделится опытом и будет тянуть наверх.

- У тебя был наставник?

- У меня были люди, которые разделяли мои идеи, да и у самой было дикое желание. У моих родителей всегда был свой бизнес, они работали на себя, даже бабушка открыла зоомагазин. Поэтому нужно фокусироваться не на мелких неудачах, а на успех. Все страдают "синдромом самозванца" и это нужно преодолевать.

- Говорят, что владельцы бизнеса должны постоянно учиться, согласна?

- Да. Например, в мае я еду на повышение квалификации в Москву к визажисту, к которому давно хотела. Также я постоянно покупаю мастер-классы, смотрю курсы.

- По каким критериям набираешь персонал?

- Набираю среди своих учеников.

- А как заставить сотрудников работать, чтобы компания развивалась?

- Оставаться честными перед собой и перед сотрудниками. В первую очередь, зарплату я отдаю им, а потом уже себе.

- Можешь рассказать самую трешовую ситуацию у тебя в салоне?

- Было такое, что я сделала макияж и через час он потек, а у человека съемка. Важно выходить из таких ситуаций, потому что косяки бывают в работе. Был и такой случай: на мастер-класс пришли девочки, взяли с собой напитки, вкусняшки — решили краситься и тусить. И одна из учениц наносит макияж, облокачивается на стол и он с корнем вырывается из стены. На ее платье летит все: чай, косметика, еда. Я думала, сквозь землю провалюсь. Хотя можно было свалить все на фиговых ремонтников или сказать, что в студии ужасные стены. Отмазок куча! Но человек пришел ко мне и заплатил деньги, а значит я ответственна за него. Я извинилась, предложила отдать платье в химчистку и пообещала бесплатный мейк в любое время. Вскоре эта девушка записывается ко мне на свадебный макияж, я ей делаю его, ничего не говорю. Затем она спрашивает, сколько. А я отвечаю: "Нисколько, я тебе обещала бесплатный мейк". Такое человеческое отношение помогло мне оставить клиента.

- Твоя студия открылась в октябре 2020 года, какие выводы ты можешь сделать за эти полгода работы?

- Естественно хочется все и сразу, поэтому я всегда всем недовольна. Но если смотреть по цифрам, то все идет в гору. Сейчас, конечно, сложно из-за ограничений, но тем не менее у нас есть план развития и мы не собираемся останавливаться, будем выходить и на Россию.

- А было ли за это время работы выгорание? Если да, то как с ним боролась?

- Да, было. У меня много клиентов и много учеников, параллельно занимаюсь магазином. Нужно делегировать обязанности, чтобы не выгорать. Выгорание было во время моего любимого дела. 1-2 раза в месяц я набираю девочек из модельного агентства, создаю им различные образы, делаю макияж, затем их фотографируют. И однажды я крашу их и понимаю, что не хочу этого сейчас. Я устала. Важно остановиться и дать себе возможность отдохнуть. Мы с мужем много работали, что даже в свадебное путешествие поехали спустя полтора года брака. Тяжело, конечно, но приходилось работать. Сейчас мы отдохнули за границей — произошла перезарядка и у меня появилось много идей, хочется все делать.

- Как должна выглядеть бизнес-леди?

- У меня многие спрашивают, зачем я волосы в розовый цвет крашу. А это мое внутреннее состояние, я так себя чувствую. В плане одежды я вообще не заморачивалась, потом "люлей" получила от своего стилиста и стала осознанно подбирать образы. Все-таки я преподаватель, владелец студии и выглядеть должна соответственно.

- Если ты видишь человека с кривой стрелкой, дергается ли у тебя глаз?

- Нет. Я никого не осуждаю, и считаю, что самый лучший совет — который спросили.

- Что для тебя хороший мейк?

- Чистый, аккуратно выполненный.

- А хороший вкус — это?

- Красное сухое.

- Какие планы на будущее?

- Дальше я хочу преподавать как онлайн, так и оффлайн. Занять эту нишу, пока она не переполнена. Сейчас у меня проходит бомбический курс. Я наняла оператора с классной техникой, что каждую песчинку видно, также у бьютичек много домашек и обратной связи. Это не просто скинул видосик и ушел. Я сама проверяю и мне это нравится. В перспективе — заниматься только этим, а клиентов отдавать девочкам-визажистам. Но пока нет такой возможности. Еще я понимаю, что мои цели могут меняться, сейчас хочу одного, потом другого и это нормально.

- Что бы ты посоветовала начинающим бизнесменам?

- Верить в себя в свою работу, в свой бизнес.